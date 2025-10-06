ETV Bharat / bharat

ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେଲା ତାରିଖ ଘୋଷଣା । ମୋଟ 243ଟି ଆସନ ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟ୍‌ ଗ୍ରହଣ ।

Published : October 6, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 5:31 PM IST

Bihar Election to take place in two phases on 6th and 11th November. Counting to take place on 14th November ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (2025) ତାରିଖ । 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରରେ ପଡିବ ଭୋଟ । ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡିବ ଭୋଟ । 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଗଣତି ଏବଂ 16 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-

6 ନଭେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ

11 ନଭେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ

14 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି

16 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ବିହାର ପାଇଁ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେଲା ତାରିଖ ଘୋଷଣା । 38 ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 243ଟି ଆସନ ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟଗ୍ରହଣ । ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ 6 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ 11 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-

  • ମୋଟି 243 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଭୋଟିଂ
  • ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ 38ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ
  • ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 2ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ
  • ମୋଟ 7.42 କୋଟି ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବେ
  • 3.92 କୋଟି ପୁରୁଷ ଭୋଟର
  • 3.5 କୋଟି ମହିଳା ଭୋଟର
  • 14 ହଜାର ଜଣ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି
  • 14 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟିଂ ଦେବେ
  • 1200ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ
  • ସମୁଦାୟ 9712 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ
  • ମଡେଲ ପୁଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି
  • 197 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର
  • ହୋମ ଭୋଟିଂ ସୁବିଧା ରହିଛି

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 122ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । 6 ନଭେମ୍ବରରେ ପଡିବ ଭୋଟ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବ । 11 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ -

10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ । 17 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ । 18 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ତାରିଖ । 20 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ-

13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ । 20 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ । 21 ଅକ୍ଟୋବର ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ତାରିଖ । 23 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ । ବିହାରରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା-

୧୭ତମ ବିଧାନସଭା (ବିଧାନସଭା)ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ୮୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ୭୭ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ୪୫ ଆସନ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୯ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସିପିଆଇଏମଏଲର ୧୧ ବିଧାୟକ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସେକୁଲାର (HAMS)ର ୪ ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଏମର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଏଆଇଏମଆଇଏମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, HAMS ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA)ର ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) କିମ୍ବା LJP(R)ର କୌଣସି ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି । RJD, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ମେଣ୍ଟ (INDIA)ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ 'ମହାଗଠବନ୍ଧନ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

