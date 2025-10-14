ETV Bharat / bharat

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 71 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି ।

File Photo: Prime Minister Narendra Modi with Chief Minister Nitish Kumar and state Deputy CM Samrat Chaudhary at a public meeting in Bihar
File Photo: Prime Minister Narendra Modi with Chief Minister Nitish Kumar and state Deputy CM Samrat Chaudhary at a public meeting in Bihar (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


BJP CANDIDATES LIST FOR BIHAR ELECTION ପାଟଣା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ । ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଯାଦବଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଛି ।

ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି-

ଆଜିର ପାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ସିଟରୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ । ବେଟିଆରୁ ରେଣୁ ଦେବୀ, ରକ୍ସୌଲରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିହ୍ନା, ପିରରାରୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ମଧୁବନରୁ ରାଣା ରଣଧୀର ସିଂ, ମୋତିହାରୀରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ଢାକାରୁ ପବନ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରିଗାରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପ୍ରସାଦ, ବଥନାହା (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି)ରୁ ଅନୀଲ କୁମାର ରାମ, ପରିହାରରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସୀତାମାଢୀରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପିଣ୍ଟୁ, ବେନିପାଟୀରୁ ବିନୋଦ ନାରାୟଣ ଝା, ଖଜୌଲିରୁ ଅରୁଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ବିସଫିରୁ ହରିଭୂଷଣ ଠାକୁର ବଚୌଲଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି।

ନରପତଗଞ୍ଜରେ ବଦଳିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ-

ରାଜନଗରରୁ ସୁଜିତ ପାଶଓ୍ୱାନ, ଝଞ୍ଜାରପୁରରୁ ନିତୀଶ ମିଶ୍ର, ଛତାପୁରରୁ ନୀରଜ କୁମାର ସିଂ ବବଲୁ, ନରପତଗଞ୍ଜରୁ ଦେବନ୍ତି ଯାଦବ, ଫରବିସଗଞ୍ଜରୁ ବିଦ୍ୟା ସାଗର କେଶରୀ, ସିକଟୀରୁ ବିଜୟ କୁରମା ମଣ୍ଡଳ, କିଶାନଗଞ୍ଜରୁ ସ୍ୱିଟି ସିଂ, ବନମନଖୀରୁ କ୍ରୀଷ୍ଣା କୁରମା ଋଶି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଖେମକା, କଟିହାରରୁ ତାରକିଶୋର ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରାଣପୁର ନିଶା ସିଂ, କୋଢାରୁ କବିତା ଦେବୀ, ସରସାରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଝା, ଗୌରାବୌରାମରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ସିଂ, ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ସଞ୍ଜୟ ସରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ । ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ମିଶ୍ର ଝଞ୍ଜାରପୁର ଆସନରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ସିୱାନରୁ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ । ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହ ଜାମୁଇ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ।

ରାଜ୍ୟର ୧୦୧ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବିଜେପି ଦାନାପୁରରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ, ଗୟାରୁ ପ୍ରେମ କୁମାର ଏବଂ ସହରସାରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଝାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ଏନଡିଏ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି), ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) (ଜେଡିୟୁ), ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ), ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

BJP Releases First List Of 71 Candidates
BJP Releases First List Of 71 Candidates (ETV Bharat)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ (MLC)ର ସଦସ୍ୟ, ତାରାପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ତେବେ ସିହ୍ନା ଲଖିସରାଇରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାରକିଶୋର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁ ଦେବୀ ଯଥାକ୍ରମେ କଟିହାର ଏବଂ ବେଟିଆରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?

ଗତ ଥର ତୁଳନାରେ ବିଜେପି-ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଆସନ କମ୍

2020 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​115 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ । ବିଜେପିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି 110 ହୋଇଯାଇଛି । 2020ରେ ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (ଭିଆଇପି), ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏନଡିଏର ଅଂଶ ଥିଲା, 11 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିହାରରେ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି), କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସିଟ୍ ବିଭାଜନ ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

TAGGED:

BJP FIRST LIST FOR BIHAR POLLS
BJP LIST OF CANDIDATES FOR BIHAR
BJP CANDIDATES FOR BIHAR POLLS
BIHAR ASSEMBLY POLLS 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.