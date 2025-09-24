ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ୭୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ।
Published : September 24, 2025 at 8:19 PM IST
ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା(ଛତିଶଗଡ଼): ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବସ୍ତରରେ ମୋଟ୍ ନଅ ଜଣ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ସୁଜାତା, ସମ୍ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା:
ଦାନ୍ତେୱାଡା ଏସ୍ ପି ଗୌରବ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁନା ମାର୍ଗୋମ୍ (ପୁନଃବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାସ) ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ (ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ) ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଜି ମୋଟ ୭୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ₹୬୪ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ୩୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୫୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି।
"ଆଜି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ସଫଳ ଦିନ। ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ₹୬୪ ଲକ୍ଷ(୧.୪ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ୩୦ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୫୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏସପି ଗୌରବ ରାୟ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା:
- ବାମନ ମାଡ଼କାମ (ବୟସ ୩୦ ବର୍ଷ), ୮ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ଲାଟୁନ ନମ୍ବର ୦୨, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର, PPCM
- ମାନକି ଓରଫ ସମିଲା ମାଣ୍ଡାଭି (ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ), ୮ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, କମ୍ପାନୀ ୦୧ ସଦସ୍ୟ
- ଶାମିଲା ଓରଫ ସୋମଲି କାୱାସି (ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ), ୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ACM, ପିପୁଲ୍ସ ମିଲିସିଆ କମାଣ୍ଡର, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏରିଆ କମିଟି
- ଗାଙ୍ଗି ଓରଫ ରୋହନି ବର୍ସେ (ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ), ୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ACM, ଭାମରାଗଡ଼ ଏରିଆ କମିଟି
- ସନ୍ତୋଷ ମାଣ୍ଡାଭି (ବୟସ ୩୦ ବର୍ଷ), ୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ACM, ପିପୁଲ୍ସ ମିଲିସିଆ କମାଣ୍ଡର, କୁତୁଲ ଏରିଆ କମିଟି
- ଦେଭ ଓରଫ କବିତା ମାଡାଭି (ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ), ୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର, ବାଇପାର ଏରିଆ କମିଟି
କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି?:
- ନକ୍ସଲବାଦୀ ବାମନ ମାଡ଼କାମଙ୍କ ଉପରେ ₹8 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ସେ 2012 ଡମ୍ପାୟ ନକ୍ସଲ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ 2014ରେ ଦୁଗାଇଗୁଡ଼ା ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2021ରେ ଆମ୍ବେଲି, 2022ରେ ଭେଲାଗାଡାରମ୍ ଏବଂ 2024ରେ ଗୁଣ୍ଡାମ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଶାମିଳା ଓରଫ ସୋମଲି କାୱାସିଙ୍କ ଉପରେ ₹5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିବାବେଳେ ସେ 2023ରେ ଭୈରମଗଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ବୋଡ଼ଗା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଗାଙ୍ଗି ଓରଫ ରୋହିଣୀ ବର୍ସେଙ୍କ ଉପରେ ₹5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଓ ସେ 2024ରେ ପାରାଡି ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଦେବେ ଓରଫ କବିତା ମାଡ଼ଭିଙ୍କ ଉପରେ ₹5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ସେ 2024ରେ ଜିରାମ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀ ଜୋଗା ମାଡ଼କାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ₹2 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ସେ 2018 ଏବଂ 2021ରେ ଗୋଗୁଣ୍ଡା ଡୁଙ୍ଗିନପାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିବା, ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ନକ୍ସଲ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ସମେତ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ପ୍ରମୁଖ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
- ପୁନା ମାର୍ଗେମ (ପୁନଃବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାସ) ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ (ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ) ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା।
- 71 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ 30 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପାଇଁ ₹64 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। ଏଥିରେ 21 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 50 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି।
- ୧୯ ମାସରେ, ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୪୬୧ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
- ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୨୯୭ ଜଣ ପୁରସ୍କାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧,୧୧୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
- ପୁନଃବାସ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ₹୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷି ଜମି ପାଇଁ ତାଲିମ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?
ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ "ପୁନଃଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ"। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜ୍ ର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆଜି ମୋଟ 71 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?
ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଏକ ଗୋଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଘରକୁ ଫେରିବା"। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହାକୁ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ, ଯାହା ମାଓବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦେଖିସାରିଛି। ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତି:
ଛତିଶଗଡ଼ ସାଏ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ନିୟଦ ନେଲ୍ଲାନାର ଯୋଜନା, ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଏବଂ ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଭଳି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା: ସୁକମା, ଦାନ୍ତେୱାଡା, ବିଜାପୁର, ନାରାୟଣପୁର, କୋଣ୍ଡାଗାଓଁ, ବସ୍ତର ଏବଂ କାଙ୍କେରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-
- କୌଶଳ ବିକାଶ ତାଲିମ
- ସ୍ୱ-ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
- ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୁନର୍ବାସ
- ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାସ
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନକ୍ସଲ ନୀତିର ଲାଭ:
ଛତିଶଗଡ଼ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଦାନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର 129 ପୁରସ୍କୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 461ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଗତ 19 ମାସରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକ୍ସଲ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡି ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ:
ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ୨୯୭ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧,୧୧୩ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତରରେ ମୋଟ ୮୮୭ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ୨୨୬ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
"ପୁନା ମାର୍ଗେମ୍ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଦାନ୍ତେୱାଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଲୋଚନା, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିବେ। ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏସପି ଗୌରବ ରାୟ।
ବସ୍ତରର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନକ୍ସଲବାଦ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2025ରେ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ଏକକାଳୀନ 71 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
