ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର; 10 ନକ୍ସଲ ମୃତ, ଫାୟାରିଂ ଜାରି
ଗାରିଆବନ୍ଦ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ରାୟପୁର ଆଇଜି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 9 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଗାରିଆବନ୍ଦ (ଛତିଶଗଡ଼): ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ଗାରିଆବନ୍ଦର ମୈନପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା, ଗାରିଆବନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଗୁରୁବାର ଗାରିଆବନ୍ଦ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରାୟପୁର ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ, 9 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନର ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ହେଉଛି।"
ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଖବର ପାଇ, ଗରିଆବନ୍ଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ, ଯାହା E30, STF ଏବଂ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଟିମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଫୋର୍ସ ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାରିଆବନ୍ଦର ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାରିଆବନ୍ଦ ଏସପି ନିଖିଲ ରାଖେଚା ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ମୈନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ କ୍ୟାଡର ସଦସ୍ୟ ନକ୍ସଲ ମନୋଜ ଓରଫ୍ ମୋଦେମ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଓରଫ୍ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ନକ୍ସଲବାଦର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସମୟ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ବୋଲି ନିଖିଲ ରାଖେଚା ଏସପି ଗାରିଆବନ୍ଦ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ରାୟପୁର ରେଞ୍ଜ ଆଇଜିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି:
ଏହି ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ରାୟପୁର ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଇଇଡି ଲଗାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 9 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। IED ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି।
ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ଗାରିଆବନ୍ଦ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ, ଗାରିଆବନ୍ଦର ମୈନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 16 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେତେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି:
ଛତିଶଗଡ଼ରେ 2025 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 241 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନରେ 211 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟପୁର ଡିଭିଜନର ଗାରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ 27 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗ ଡିଭିଜନର ମୋହଲା-ମାନପୁର-ଆମ୍ବାଗଡ଼ ଚୌକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଚଲପଥୀ ଓରଫ ଜୟରାମ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 219 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ।
