Dharali Village cloudburst 2025 ଉତ୍ତରକାଶୀ: ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାପରେ ଆସିଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଧରାଲୀ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଓ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ବା ଇସ୍ରୋର ଜାତୀୟ ରିମୋଟ ସେନସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତା ସାଟେଲାଇଟ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ:
ଇସ୍ରୋର ଜାତୀୟ ରିମୋଟ ସେନସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଧରାଲୀର ପୂର୍ବ ଓ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଧରାଲୀ ଗ୍ରାମ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବନ୍ୟାର କରାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଘର ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ।
Satellite Insights Aiding Rescue & Relief Ops— ISRO (@isro) August 7, 2025
ISRO/NRSC used Cartosat-2S data to assess the devastating Aug 5 flash flood in Dharali & Harsil, Uttarakhand.
High-res imagery reveals submerged buildings, debris spread (~20ha), & altered river paths, vital for rescue teams on… pic.twitter.com/ZK0u50NnYF
ଧନଜୀବନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ:
ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାଲି ଏବଂ ହର୍ସିଲ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଧନଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହିତ ଅନେକ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
କୋଠାଘର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ:
ଇସ୍ରୋର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାଟେଲାଇଟ ଦ୍ବାରା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଧରାଲୀ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଧରାଲୀ ଗ୍ରାମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭାବ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଠାରେ ଥିବା ଘର, କୋଠାଘର, ରାସ୍ତା ଓ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଦୃଶ୍ୟ:
ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋ ଭାରତର Cartosat-2S ସାଟେଲାଇଟ ଦ୍ବାରା ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଜୁନ 13, 2024 ମସିହାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଲେ ଧ୍ୱଂସର ପରିମାଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରା ଯାଇପାରିବ । ଇସ୍ରୋର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ପବନ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଧରାଲୀ ଠାରେ ଅନେକ କୋଠା ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ:
- ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ସହିତ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଏହା ସହ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
- ଖୀର ଗଡ ଏବଂ ଭାଗୀରଥି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧରାଳି ଗ୍ରାମରେ ପଙ୍କ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜମା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ।
- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କୋଠାର ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେକ କୋଠାଘର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ । ତୀବ୍ର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାସିଯାଇଛି ।
- ଅନେକ କୋଠା କାଦୁଅ ବା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି। "ଏହି ଘଟଣା ହିମାଳୟ ବସତିଗୁଡ଼ିକର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ଇସ୍ରୋ କହିଛି ।