ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ₹୭୯ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର କୋକେନ ଜବତ; ଦୁଇ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଗିରଫ୍

ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଆରଆଇ ₹୭୯ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର କୋକେନ ଜବତ କରିଛି।

The seized items.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 10:22 PM IST

1 Min Read
ମୁମ୍ବାଇ: ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟାଲିଜେନ୍ସ (DRI) ମୁମ୍ବାଇ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ₹79 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର କୋକେନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଖେଳଣା ପ୍ୟାକେଟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣା କ’ଣ?:

DRI ମୁମ୍ବାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଲଗେଜର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଖେଳଣା ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଧଳା ପାଉଡର ପରି 22ଟି ଇଟା ଆକାରର ପ୍ୟାକେଟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।

MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT (ETV BHARAT)

ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ (NDPS) ଡିଟେକ୍ସନ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଏହା କୋକେନ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ 7.95 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା।

ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ:

ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କୁ NDPS ଆଇନ 1985 ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

DRI ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା କାରବାର ଦଳ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗିରଫ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଦେଇ ଭାରତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାରିଜୁଆନା ମାୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶପଥ; ପୁଣି ଜବତ ହେଲା 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SI ଚାକିରି ଜାଲିଆତି ଘଟଣା; ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗରିଫ କଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ OPRB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

