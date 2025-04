ETV Bharat / bharat

ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଜୋର୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ମୋଦି- ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆଲୋଚନା - PM MODI WELCOMES JD VANCE

Prime Minister Narendra Modi during a meeting with US Vice President JD Vance, Second Lady Usha Vance and their children ( PTI )