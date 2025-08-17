ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବା ପରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା,କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି. ନାରାୟଣନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି।
ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ:
A moment of pride for India! A moment of glory for #ISRO! A moment of gratitude to the dispensation that facilitated this under the leadership of PM @narendramodi.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 16, 2025
India’s Space glory touches the Indian soil… as the iconic son of Mother India, #Gaganyatri Shubhanshu Shukla… pic.twitter.com/0QJsYHpTuS
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 22-23 ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ପାଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏକ୍ସରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭାରତର ମହାକାଶ ଗୌରବ ଭାରତୀୟ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି । କାରଣ ଭାରତ ମାତାର ପୁତ୍ର ଗଗନଯାତ୍ରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ, ସଫଳ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ISS ମିଶନ ପାଇଁ ଭାରତର ମନୋନୀତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥିଲେ ।" ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଭାରତ ଫେରିବାର ଖୁସିକୁ ଯାହିର କରିଥିଲେ । ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ସେ ବେଶ ଖୁସିଥିବା ନଜିର ରହିଛି ।
#WATCH | Delhi: Group Captain Shubhanshu Shukla arrives back in India. He is welcomed by Union MoS for Science & Technology, Dr Jitendra Singh and Delhi CM Rekha Gupta.— ANI (@ANI) August 16, 2025
He was the pilot of NASA's Axiom-4 Space Mission, which took off from NASA's Kennedy Space Centre in Florida,… pic.twitter.com/FTpP1NaY0O
ଶୁକ୍ଳା ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାଥୀ ମହାକାଶଚାରୀ- ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ପେଗି ହ୍ବିଟସନ, ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଲାଣ୍ଡର ସ୍ଲାଓସ୍ ଉଜନାନ୍ସକି-ୱିସନିୱସ୍କି ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀର ଟିବୋର୍ କାପୁଙ୍କ ସହିତ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । 20 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ 18 ଦିନ ରହିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ ରହଣି ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳା ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଏକାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ଗ୍ରୋଥ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ତା' ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ଫେରିବାର ଏକ ମାସ ପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ।
