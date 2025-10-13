'Must Try' ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ Mappls ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ Mappls ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ରେଳବାଇ ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ହେବ ସ୍ୱାକ୍ଷର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହ୍ୱାଟସଆପର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପ୍ Arattai, ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଖବରରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଟକ୍କର ଦେବାପାଇଁ, MapMyIndia ଭାରତରେ Mappls ଆପ୍ କୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାଇକ୍ରୋ-ବ୍ଲଗିଂ ୱେବସାଇଟ୍ X ରେ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "MapMyIndia ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ Mappls, ଭଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି... ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ!" ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ Mappls ଟିମ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ସେ ଆପ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
Mapplsର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ MapMyIndia ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ Apple CarPlayରେ MapMyIndia ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଆପ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। Mapplsର ପ୍ରଶଂସା କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଥ୍ରିି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଜଙ୍କସନ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ
ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଅନେକ ମହଲା ଅଛି, ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହା କହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏବଂ Mappls ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, "ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆପଣ @mappls ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା MapMyIndia Maps ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍କସନ୍ ଭ୍ୟୁ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସହଜ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।"
ମ୍ୟାଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍!
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରୋହନ ବର୍ମା ଆପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣ Mappls ଆପରେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ ସମୟ ଦେଖିପାରିବେ କି? ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣ Mappls ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ମ୍ୟାପ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ମ୍ୟାଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍!
