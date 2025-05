ETV Bharat / bharat

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ସେନା ଟ୍ରକ, 3 ଯବାନ ଶହୀଦ - ARMY VEHICLE PLUNGES INTO GORGE

Published : May 4, 2025

ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ । ଖାଇକୁ ଖସିଲା ସେନାକର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡି । ରାସ୍ତାରୁ 200ରୁ 300 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିବାରୁ 3 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ଟ୍ରକଟି ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଏକ କନଭୟର ଅଂଶ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 11ଟା 30 ମିନିଟରେ ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଷମା ନିକଟରେ ଖାଇକୁ ଟ୍ରକଟି ଖସିପଡିଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନା, ପୋଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

