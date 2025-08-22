ମସ୍କୋ: ମସ୍କୋରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର । କହିଲେ, ରୁଷ ତେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ କ୍ରେତା ଭାରତ ନୁହେଁ । ଏଲଏନଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନୁହେଁ । ତେଲ କିଣା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଜୟଶଙ୍କର ଗତକାଲି ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଆଲୋଚନାବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତା ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ
ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତ-ରୁଷ ଆନ୍ତଃ-ସରକାରୀ କମିଶନ (IRIGC-TEC) ର 26ତମ ଅଧିବେଶନରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ମସ୍କୋରେ ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଜୟଶଙ୍କର ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେ ଲାଭରୋଭଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।‘ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜୟଶଙ୍କର ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ରୁଷ ତେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ କ୍ରେତା ଭାରତ ନୁହେଁ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ତେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ କ୍ରେତା ଭାରତ ନୁହେଁ । ବରଂ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ରୁଷିଆନ୍ ତେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା । ସେହିପରି ଏଲଏନଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନୁହେଁ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟଶଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଖାଲି ରୁଷ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଣେ ଭାରତ
ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କହିଆସୁଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରଚୁର ତେଲ କିଣୁଛି।
ପ୍ରଥମେ 25 ପ୍ରତିଶତ, ପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ବାହନା ଦେଖାଇ ଆଉ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ବ଼ଦ୍ଧି କରିଛି । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରୁଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଶଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷ ସହିତ ଖକ୍ତି ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ । ସେ କହିଥିଲେ, ରୁଷକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରି ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମିଳିତ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ନିୟାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷି, ଔଷଧ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଲାଭରୋଭ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ରୁଷ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
