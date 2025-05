ETV Bharat / bharat

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଚରମବାଣୀ, 'ଆଗକୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୁଦ୍ଧ ସଦୃଶ' - FUTURE TERROR ACT AN ACT OF WAR

PM MODI HIGH LEVEL MEETING ( ANI )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 10, 2025 at 5:04 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ। ଏଣିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ 'ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍' ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ ଭାରତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାରିଟି ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଭାରତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା।"

