ଆତଙ୍କୀ ହମଲା; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି-ଟାଉନ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଅନୁପମ ଖେର ଲେଖିଲେ All Eyes on Reasi - Celebs Reacts On Jammu Kashmir Terror Attack

By ETV Bharat Odisha Team Published : 10 hours ago

ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି-ଟାଉନ ସେଲିବ୍ରିଟି ( ETV Bharat Odisha )

ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ (Instagram) ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା । ଯେଉଁଥିରେ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ଖାଇରେ ଖସିପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକାଧିକ ରାଉଣ୍ଡର ଗୁଳି ଓ ଖୋକା ଜବତ ହେବା ପରେ ଏହା ଏକ ବଡଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ନେତା ରାଜନେତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ନବନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ରିଆସିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସିରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି । ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।'' ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରିଆସି ଆକ୍ରମଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଅନୁପମ ଖେର ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଜାମ୍ମୁର ରିଆସିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ କ୍ରୋଧ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ଦୁଃଖର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି (All Eyes on Reasi ) ।'' ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ-ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ୍ସରେ ରିତିଶ ଦେଶମୁଖ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ରିଆସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ମୁଁ ପୀଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ସେହିପରି ବରୁଣ ଧୱନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଘାଟିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ: 10 ମୃତ, ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ