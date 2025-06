ETV Bharat / bharat

ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଲେ ରମେଶ, ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ ପୂର୍ବରୁ ଡେଇଁପଡିଲେ, 11A ସିଟରେ ବସିଥିଲେ - AIR INDIA PLANE CRASH

British National Viswashkumar Ramesh Only Survivor In Ill-Fated Aircraft Crash So Far ( X@JhaRahul_Bihar )