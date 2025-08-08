ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଜି ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସୂଚୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇ ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି. ପର୍ଡିୱାଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆ ଯାଇଥବା କଡା ଟିପ୍ପଣୀର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ କହିବା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରି କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୌଣସି ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଉଛୁ, ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଯାହା କହିଥିଲୁ, ତାହା ଏକଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗରିମା ଏବଂ ଅଧିକାର ସମଗ୍ର ଭାବେ ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ମାନର ସହ ରହିବ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇ ପାରିବ ।
୯୦% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ଶେଷ କୋର୍ଟ
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ୯୦% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ଶେଷ କୋର୍ଟ । ବାକି ୧୦% ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉ ଏବଂ ଅଯଥା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିହୀନ ଆଦେଶ ନ ମିଳୁ ।
ଜଷ୍ଟିସ ପାର୍ଦିୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗବଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ହଟାଇ ଦେଉଛୁ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛୁ, ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ । ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରୋଷ୍ଟରର ମାଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି । ଆମେ କହି ସାରିଛୁ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାରେ ବିଲକୁଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନ ଥିଲା ।
ଏପରି ବିକୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ନ ମିଳୁ
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ନିୟମ ଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରି ସଂସ୍ଥାଗତ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରୁ ଏପରି ବିକୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ । ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଠାରୁ ଏକଥା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ ତଥା ସମ୍ବିଧାନର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଆଦେଶର କପି ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୪ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ କ'ଣ ହଟାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପାରାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା,' ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଜଙ୍କୁ ହାଇକୋଟର ଅଭିଜ୍ଞ, ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସାଇବେ । ତେବେ ଆମେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଜ ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ବି ସେ କୌଣସି ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
କ'ଣ ଥିଲା ମୂଳ ମାମଲା
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଏହି ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ (ଲଳିତା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ) ଶିଖର କେମିକାଲ୍ସକୁ 52.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 47.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରାଶି ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାକି ରାଶି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଶିଖର କେମିକାଲ୍ସ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେୱାନୀ ବିବାଦରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ।
