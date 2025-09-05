ଏଡିଆର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ ସାରାଦେଶର 652 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 643 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମୂଳଚୂଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 302ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ।
Published : September 5, 2025 at 2:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଡିଆର (ଆସୋସିଏଶନ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିଫର୍ମ୍ସ)ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ(NEW) ସାରା ଦେଶର 652 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 643 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମୂଳଚୂଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 302 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥପାଠ ବେଳେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 27 ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଷଦକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 643 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 643 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଶତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ।
କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା
ଏଡିଆର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିବା 643 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 302 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 47 ପ୍ରତିଶତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 14 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଥାତ 88% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଥାତ 56% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି । 88% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ 56% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ।
ଅପରାଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଟି଼ଡିପି ରହିଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ । ଟି଼ଡିପିର 23 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 96 ପ୍ରତିଶତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ 13 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 57% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଟି଼ଡିପି ତଳେ ରହିଛି ଡିଏମକେ । ଡିଏମକେର 31 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 87% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ।
କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା
174 ଅର୍ଥାତ 27% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଇତ୍ୟାଦି ।
କେଉଁ ଦଳରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା
ବିଜେପିରେ 336 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 136 ଅର୍ଥାତ 40%, କଂଗ୍ରେସର 61 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ 45%, ଏଆଇଟିସିର 40 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 33%, ଡିଏମକେର 31 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 87%, ଟିଡିପିର 23 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 96%, ଆପର 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 99 %, ଜେଡି(ୟୁ)ର 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 29 % ଏବଂ ଶିବସେନାର 13 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 54% ସେମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଦଳରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା
ବିଜେପିର 336 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88 ଅର୍ଥାତ 26%, କଂଗ୍ରେସର 61 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଅର୍ଥାତ 30%, AITCର 40 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଅର୍ଥାତ 20% , DMKର 31 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଅର୍ଥାତ 45%, TDPର 23 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଅର୍ଥାତ 57%, AAPର 16 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଅର୍ଥାତ 31% , JD(U)ର 14 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 7% ଏବଂ ଶିବସେନାର 13 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 23% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରକ୍ଷର ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ମୋଟ 643 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 6% କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି 30ଟି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରୁ 11 ଟି ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 8 ଜଣ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 6 ଜଣ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 4 ଜଣ କୋଟିପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି କେତେ ମହିଳା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ 20%, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ । ଏଠାରେ 5 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 16% ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ 5 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 9% ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 4 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 10% ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
