ଆଧାର ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ମାଗଣାରେ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ।
Published : September 21, 2025 at 2:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସିଲା ନୂଆ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ । ଏଣିକି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା । ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ୧୫ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ପ୍ରକୃତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେଲା ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ:
ଶିଶୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜାରି କରାଯାଏ । ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
Aadhaar new enrolment and mandatory biometric updates for children between the age of 5–7 years & 15–17 years are free of cost.#Aadhaar #AadhaarEnrolment #AadhaarUpdate #MBU pic.twitter.com/BB42m3dSQf— Aadhaar (@UIDAI) September 21, 2025
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ନିଆଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୧୫ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଯେକୌଣସି ନବଜାତ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ କରି ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ । ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଏକ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ପୁଣି ସେହି ଆଧାର କର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ । ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ । ସେହିପରି ପାଞ୍ଚରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍କୁଲ ପରିଚୟପତ୍ର, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆଧାର କାର୍ଡ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବିବରଣୀ ରହିଛି । ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆଜି କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ , ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ, ଚିକିତ୍ସା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଳି ସବୁ ସରକାରୀ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
