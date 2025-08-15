ଯମୁନାନଗର: ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉଦବୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା 'ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ହରିୟାଣର ଏକ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହଁନ୍ତି । ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନା ଅଛି ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ନା ଅଛି ଗମ୍ବୁଜ । ଏପରିକି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତ୍ତି ବି ନାହିଁ । ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ଏହି ନିଆରା ମନ୍ଦିରରେ ୨୫୦ ଶହୀଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।
ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ନେତାଜୀ ସୁବାସ
ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗର ଜିଲ୍ଲା ଗୁମଥାଲ ରାଓ ଗାଁରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର । ଏଠାରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଜୀ ସୁବାସ ବୋଷ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଣୀ ଲଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ...ସମସ୍ତେ ସଗର୍ବେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ କଥା'...ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହଜରେ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ବହିଥିଲା..ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।'
ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନି ଏ ମନ୍ଦିର
ଏ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ । ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଚାଳକମାନେ ଯିବାବେଳେ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରି ଯାଇଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଜାତୀୟ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ।
ପୂଜା ପାଉଛି ୨୫୦ ବୀର ସହିଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତି ଓ ଫଟୋ
ଇନକିଲାଵ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ଚାରିଟି କ୍ଲବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭର୍ୟମ ସିଂ କହନ୍ତି, ଏହା ବୋଧହୁଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସହୀଦ ମନ୍ଦିର । ଏହା ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠି ୨୫୦ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତି ଓ ଫଟୋ ପୂଜା ପାଉଛି । ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଶହୀଦ-ଏ-ଆଜମ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଗଲା । ତା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ମାତା, ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଏଥି ସହିତ ଅନେକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫଟୋ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଇନକିଲାବ ମନ୍ଦିର । ଏହି ସହୀଦ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଗାଁରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନଥିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ କରନାଲକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏହି ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହୀଦ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କୈଥଲ ଏବଂ ଯମୁନାନଗର ସୀମାରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସହୀଦମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶହୀଦ ।
ଇନକିଲାବ ମନ୍ଦିର ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ସହୀଦ ମନ୍ଦିର
ଶହୀଦ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ ଗର୍ବିତ । ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ପରବୀନ କୁମାର କୁହନ୍ତି, 'ଇନକିଲାବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୁମଥାଲା ରାଓବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ମନ ଗର୍ବରେ ଭରିଦିଏ ।'
ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ରଜନୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, 'ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଶହୀଦ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି । ଆମ ପିଲାମାନେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ । କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେତେ ଲୁହଲହୁ ବଳି ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ।'
ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରିୟଲ ହୀରୋ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରଶ୍ମୀତ କୌର ନିୟମିତ ନିଜ ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ରିୟଲ ହୀରୋଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି ।
ଇନକିଲାବ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ଚାରିଟି କ୍ଲବର ଅନ୍ୟଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଜିତ ସିଂହ କହନ୍ତି, 'ମନ୍ଦିର ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧିୀନ ଭାରତ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।'
