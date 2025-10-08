ETV Bharat / bharat

Air Force Day: ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏୟାର ଚିଫ୍‌ ମାର୍ଶଲ, ବଖାଣିଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା

ଆଜି 93ତମ ବାୟୁସେନା ଦିବସ । ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

93rd Air Force Day: Air Chief Hails Op Sindoor, Highlights IAF's Journey Of Valour
93rd Air Force Day: Air Chief Hails Op Sindoor, Highlights IAF's Journey Of Valour (File/ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 1:36 PM IST

93rd Air Force Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଳୁଛି 93ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ବାୟୁସେନା ବୀର ଫାଇଟର ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଗାଥା ବଖାଣିଥିଲେ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଚିଫ୍‌ ଏପି ସିଂହ । କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତୀୟ ବାୟୁବୀର କିପରି ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବାୟୁଶକ୍ତିର ଅସଲ ଶକ୍ତି:

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଚିଫ୍‌ ଏପି ସିଂହ, 1947ରୁ କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ବାୟୁସେନାକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଏୟାର ଚିଫ୍‌ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ କହିଥିଲେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ବାୟୁଶକ୍ତିର ଅସଲ ପରାକ୍ରମ ଅଟେ । ବାୟୁବୀରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରୋକାଷ୍ଠାକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ଏୟାର ଚିଫ୍‌ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତିତ ବାୟୁସେନା ଅନ୍ୟଦେଶ ଗୁଡିକର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା । ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶାର କିରଣ ଉଦ୍ରେକ କରିଛି । ଯାହାକି ସେବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସାହାସ ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 1932 ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା । ଭାରତର ବାୟୁ ବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । 1947ରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1956 ଆକ୍ରମଣ, 1971ରେ ନୂଆ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ଗଠନ, 1999ରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ, 2019ରେ ବାଲାକୋଟ ହମଲା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା ଦେଶର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବୀରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।

ଏହାସହ ଏୟାର ଚିଫ୍‌ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ ସ୍ବଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳତା ବିଶ୍ବକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା, ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କଡା ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରେ ।’

