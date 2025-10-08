Air Force Day: ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ, ବଖାଣିଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା
ଆଜି 93ତମ ବାୟୁସେନା ଦିବସ । ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 8, 2025 at 1:36 PM IST
93rd Air Force Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଳୁଛି 93ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ବାୟୁସେନା ବୀର ଫାଇଟର ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଗାଥା ବଖାଣିଥିଲେ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଚିଫ୍ ଏପି ସିଂହ । କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତୀୟ ବାୟୁବୀର କିପରି ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Hindon Air Base (Ghaziabad): IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " as we celebrate our triumphs and success, we must remain prepared for the future. our planning must be innovative, practical and adaptive. our training must be based on the principle of 'train like… pic.twitter.com/HjaKXyUFtJ— ANI (@ANI) October 8, 2025
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବାୟୁଶକ୍ତିର ଅସଲ ଶକ୍ତି:
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଚିଫ୍ ଏପି ସିଂହ, 1947ରୁ କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ବାୟୁସେନାକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ କହିଥିଲେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ବାୟୁଶକ୍ତିର ଅସଲ ପରାକ୍ରମ ଅଟେ । ବାୟୁବୀରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରୋକାଷ୍ଠାକୁ ଦର୍ଶାଏ ।
#WATCH | Hindon Air Base (Ghaziabad): IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " the increased pace of integration of new systems, weapons and equipment into our operational plans has been a significant success. i can see that there is an increased culture of accountability,… pic.twitter.com/7XKiF7oYI1— ANI (@ANI) October 8, 2025
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତିତ ବାୟୁସେନା ଅନ୍ୟଦେଶ ଗୁଡିକର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା । ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶାର କିରଣ ଉଦ୍ରେକ କରିଛି । ଯାହାକି ସେବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସାହାସ ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 1932 ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା । ଭାରତର ବାୟୁ ବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । 1947ରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1956 ଆକ୍ରମଣ, 1971ରେ ନୂଆ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ଗଠନ, 1999ରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ, 2019ରେ ବାଲାକୋଟ ହମଲା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା ଦେଶର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବୀରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।
ଏହାସହ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ ସ୍ବଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳତା ବିଶ୍ବକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା, ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କଡା ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରେ ।’