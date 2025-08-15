79th Independence Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡା ସନ୍ଦେଶ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ମୋଦି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସାହାସ ଦେଖିଲା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 103 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ନୀଳ ନକ୍ସା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଏଥିସହ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି । କମିବ ଜିଏସଟି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣରେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୁତରେ....
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " for next-generation reforms, we have decided to set up a task force. this task force will work to achieve targets within a set time frame and realise the vision of viksit bharat... this task force will complete the work within… pic.twitter.com/SgPr5SOGbl— ANI (@ANI) August 15, 2025
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର:
ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ପହଲଗାମରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କଲେ । ପୁଅ ଆଗରେ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଆକ୍ରୋଶରେ ଭରି ରହିଥିଲା । ପୂରା ବିଶ୍ବ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ।
ସେନା ମୁକ୍ତ:
22 ଏପ୍ରିଲ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆମ ସେନା ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଲେ ଯାହା ଅନେକ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଥିବା ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମ ସେନା । ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " 50 years ago, india’s constitution was strangled and backstabbed; the country was turned into a jail. emergency was imposed. it has been 50 years of emergency. no generation in the country should forget this sin of murdering… pic.twitter.com/lpKDc4nzkU— ANI (@ANI) August 15, 2025
ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ । ଏମାନେ ମାନବତାର ସମାନ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ । ଏବେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ସହିବ ନାହିଁ । ପରମାଣୁ ଧମକ ଅନେକ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ଏବେ ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ । ଆମେ ସେନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ।
ରକ୍ତ-ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି:
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି । ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି । ଏହା ଏପରି ଏକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କୃଷକ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ ।
#WATCH | Delhi: PM Modi says, " in the next ten years, by 2035, i want to expand, strengthen, and modernise this national security shield. drawing inspiration from lord shri krishna, we have chosen the path of the sudarshan chakra...the nation will be launching the sudarshan… pic.twitter.com/cQRaYeSLvp— ANI (@ANI) August 15, 2025
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ:
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦୁନିଆକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ବ ଆମକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଦେଇଥିଲା । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀଭାଇ ରକ୍ତ-ଝାଳ ଏକ କରି ଧାନଶସ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଦେଇଥିଲେ । ଦେଶ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି । ଯେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସରିବାକୁ ବସେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଯାହାକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ । ମେଡଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ।
Sharing glimpses from the Independence Day celebrations at the Red Fort.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
This is a great occasion to remember our freedom fighters and reaffirm our commitment to building a stronger, self-reliant India. pic.twitter.com/hdieMsJS9I
ସେମି-କଣ୍ଡଟର, ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସ:
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଫାଇଲର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଦେଶ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆମେ ମିଶନ ମୋଡରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା:
ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ 3.5 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏଥିସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
GST ବୋଝ କମିବ:
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଜିଏସଟି ସୁଧାର ଲାଗୁ କରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଏସଟିରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିବ । ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଝ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର:
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସରକାର । ପାୱାର ଫୁଲ୍ ୱିପେନ ସିଷ୍ଟମ । ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିବ । ଏହା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବ । ଏହା ପୂରା ଆଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।
ହାଇ ପାୱାର ଡିମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ:
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଷଡଯନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଡିମୋଗ୍ରାଫି ବଦଳି ଯାଉଛି । ନୂଆ ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି । ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ହାଇ ପାୱାର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଯାହାକି ଏସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରିବ ।