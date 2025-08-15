ETV Bharat / bharat

ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବାର୍ତ୍ତା: କମିବ GST ବୋଝ, ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା - INDEPENDENCE DAY 2025

ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କଡା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ରକ୍ତ-ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି । ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଡବଲ ଧମାକା ।

INDEPENDENCE DAY 2025
INDEPENDENCE DAY 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 12:03 PM IST

79th Independence Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡା ସନ୍ଦେଶ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପିଲ୍‌ କଲେ ମୋଦି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସାହାସ ଦେଖିଲା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 103 ମିନିଟ୍‌ ଭାଷଣରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ନୀଳ ନକ୍ସା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଏଥିସହ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି । କମିବ ଜିଏସଟି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣରେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୁତରେ....

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର:

ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ପହଲଗାମରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କଲେ । ପୁଅ ଆଗରେ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଆକ୍ରୋଶରେ ଭରି ରହିଥିଲା । ପୂରା ବିଶ୍ବ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ।

ସେନା ମୁକ୍ତ:

22 ଏପ୍ରିଲ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆମ ସେନା ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଲେ ଯାହା ଅନେକ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଥିବା ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମ ସେନା । ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।

ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ । ଏମାନେ ମାନବତାର ସମାନ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ତଫାତ୍‌ ନାହିଁ । ଏବେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ସହିବ ନାହିଁ । ପରମାଣୁ ଧମକ ଅନେକ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ଏବେ ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ । ଆମେ ସେନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ।

ରକ୍ତ-ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି:

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି । ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକାଠି ବହିବନି । ଏହା ଏପରି ଏକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କୃଷକ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ:

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍‌ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦୁନିଆକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ବ ଆମକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଦେଇଥିଲା । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀଭାଇ ରକ୍ତ-ଝାଳ ଏକ କରି ଧାନଶସ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଦେଇଥିଲେ । ଦେଶ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି । ଯେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସରିବାକୁ ବସେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଯାହାକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ । ମେଡଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ।

ସେମି-କଣ୍ଡଟର, ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସ:

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଫାଇଲର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଦେଶ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆମେ ମିଶନ ମୋଡରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା:

ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ 3.5 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏଥିସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।

GST ବୋଝ କମିବ:

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଜିଏସଟି ସୁଧାର ଲାଗୁ କରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଏସଟିରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିବ । ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଝ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Independence Day: ‘ପରମାଣୁ ଧମକ ସହିବୁ ନାହିଁ’, GST କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି

ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର:

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସରକାର । ପାୱାର ଫୁଲ୍‌ ୱିପେନ ସିଷ୍ଟମ । ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିବ । ଏହା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବ । ଏହା ପୂରା ଆଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

ହାଇ ପାୱାର ଡିମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ:

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଷଡଯନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଡିମୋଗ୍ରାଫି ବଦଳି ଯାଉଛି । ନୂଆ ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି । ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ହାଇ ପାୱାର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଯାହାକି ଏସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରିବ ।

