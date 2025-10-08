ବୟସ ସାଜିପାରିନି ବାଧା, 74 ବର୍ଷରେ ଦୌଡ଼ିବେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ
ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନ 4 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟରେ ସାରି, 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : October 8, 2025 at 9:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ । ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମନୋବଳ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡିଥାଏ, ସେହି ବୟସରେ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ । 74 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୟସ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ବୟସରେ ଆରାମ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମାରାଥନ କୋର୍ସରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଫୋନ କଲ୍ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ:
ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ସାଧାରଣ ଧାବକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ଫୋନ କଲ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଥିଲା । ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ସହିତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥୋପକଥନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେ ସାମାନ୍ୟ ଧାବକରୁ 2019 ମସିହାର ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ କ୍ବାଲିଫାଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକାଗୋ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ 68 ବର୍ଷୀୟ ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରେରଣା ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ECIL Clubରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଏକ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ:
ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେବେ ବୟସ ବାଧକ ସାଜି ନଥାଏ ବୋଲି ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି । ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଲ୍ଲାପଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କେବୁଲ ଲିମିଟେଡ଼ରେ 1972 ମସିହାରେ ଚାକିରୀ କରିବା ପରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଲ୍ଲାପୁର ଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ଚାକିରୀରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2001 ମସିହାରେ ସେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଚାକିରୀ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ପୁଅର ଅନୁଭୂତି ସାଜିଥିଲା ପ୍ରେରଣା:
2019 ମସିହାର ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ସହିତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚିକାଗୋର ଏକ ମାରାଥନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ନିଜ ପୁଅର ଏହି ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ECIL Clubରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଧିକ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜର ବେଗ ଓ ସହନଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତାଲିମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାଶ ସହିତ ସେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ 2022 ମସିହାରେ 70 ବୟସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ NMDC ମାରାଥନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ ପୂରଣ କରି ଜିତିଥିଲେ ।
ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏତିକି ସଫଳତାରେ ମନ ଭରିନଥିଲା ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓଙ୍କର । ସମ୍ମାନୀୟ ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ ଉପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନଜର । ଏହି ମାରାଥନ ଦୁନିଆର କଠିନ ତଥା ବହୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଟେ । ଏହି ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମାରାଥନଗୁଡିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ସେ କିଛି ମାରାଥନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ କିଛି ମାରାଥନରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଥିବା ମାରାଥନରେ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ ।
ସ୍ବପ୍ନଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଦୂରରେ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ 2025 ମସିହାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନ 4 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟରେ ସାରି 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋଷ୍ଟନ ମାରାଥନ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହା 74 ବର୍ଷୀୟ ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ।
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ:
ନାଗାଭୂଷଣ ରାଓ ନିଜର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ତମ୍ବାକୁ ରହିତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 19ଟି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିସାରିଲେଣି । ଏହା ସହିତ 35ଟି ଅଫ୍ ମାରାଥନ ଏବଂ 5ଟି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ।