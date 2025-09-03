GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ

ETV Bharat / bharat

Published : September 3, 2025 at 11:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: GST Council Meeting 2025: ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଜୋତା ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପରେ ଟିକସ ହାରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏମ୍ଏସଏମଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 56ତମ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

କ୍ଷୀର, ଛେନା, ପନିର ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ

କେଶ ତେଲ, ସାବୁନ-ବାର, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଟେବୁଲୱାୟାର, ରୋଷେଇ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ 5% ସ୍ଲାବରେ ଆସିଯାଇଛି। କ୍ଷୀର, ଛେନା, ପନିର, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରୋଟି, ପରାଠା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ରହିବ ନାହିଁ। ଜିଏସଟି ପରିଷଦ କେଶ ତେଲ, ସାମ୍ପୁ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଫ୍ଲସ୍ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର 18% ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।

ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଉପରେ ଟିକସ 28% ରୁ 40% କୁ ବୃଦ୍ଧି

ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର 28% ରୁ 40% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚିନି, ମିଠା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲେଭର ମିଶିଥାଏ।

କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପୋଷାକ?

ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଜୋତା, ଚପଲ ଏବଂ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷାକ 5% ଟିକସ ପରିସରକୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 12% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ପୋଷାକ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ପାଇବେ।

ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍ ଉଚ୍ଛେଦ

ବୁଧବାର ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରିଷଦ 12% ଏବଂ 28% ସ୍ଲାବ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ 5% ଏବଂ 18% ସ୍ଲାବ୍ ରେ ରଖାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା। ଏହା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହଜ କରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ।

MSME ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ସରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ MSME ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। MSME ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ MSME ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହଜରେ ହେବ।

GST ପରିଷଦ 'ଯୋଗାଣ ସ୍ଥାନ'ର ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ITES ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିପାରିବ।

ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ

ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ଚାହାଁନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରିଷଦ CBICକୁ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିହାତି ଉପରେ GST ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯିବ।

