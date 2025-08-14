ETV Bharat / bharat

ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସେବା, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ 32 ଓଡ଼ିଆ - PRESIDENTS AWARD INDEPENDENCE DAY

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ପୋଲିସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ତଥା ସଂଶୋଧନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାସିକତା ଓ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 32 ଓଡିଆ ।

32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read

Odia to Receive Prestigious President Award, ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ସାହାସିକତା ଓ ବଳିଦାନର ଅଦ୍ବିତୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ । ଦେଶ ପାଇଁ ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା ଓ ସାହାସିକତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 32 ଓଡିଆ । ପୋଲିସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ତଥା ସଂଶୋଧନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଉଠିଛି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିତ ସ୍ବାଧୀନତାର 79ତମ ବର୍ଷ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ଭବ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ(Fire), ଗୃହରକ୍ଷୀ(Home Guard), ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ (HG&CD) ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସେବାରେ ଥିବା ମୋଟ 1090 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ଏବଂ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal), ୯୯ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ (Medal for Distinguished Service) ଏବଂ ୭୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ

(Gallantry Medal)

୨୩୩ ଜଣ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ

(Medal for Distinguished Service)

୯୯ ଜଣ

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ

(Medal for Meritorious Service)

୭୫୮ ଜଣ
ସର୍ବମୋଟ1090 ଜଣ
32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal):

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମୁଦାୟ ୨୩୩ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦକ ପାଇବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 226 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 9 ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 6 ଜଣ
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ -1 ଜଣ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ(Medal for Distinguished Service):

ଦେଶ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୯୯ ଜଣ ସମ୍ମାନଜନକ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 4ଜଣ ଓଡିଆ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାରୁ ପୋଲିସ ସେବାରେ 2 ଜଣ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଜଣେସଂଶୋଧନ ସେବାରେ ଜଣେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 89 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 2ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 5 ଜଣ
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ - 3 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 1ଜଣ)
  • ସଂଶୋଧନ ସେବା- 2 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 1 ଜଣ)
32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service):

ଦେଶ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ବିତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 758ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶାରୁ ପୋଲିସ ସେବାରେ 11 ଜଣ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗରେ 3 ଜଣସଂଶୋଧନ ସେବାରେ 3 ଜଣ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 635 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 11 ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 51 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 2 ଜଣ)
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ - 41 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 3 ଜଣ)
  • ସଂଶୋଧନ ସେବା- 31 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 3 ଜଣ)

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ -

1. ପୋଲିସ ସେବା

ନାମପଦବୀ
ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ କନଷ୍ଟେବଳ
ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ OAPF
ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକOAPF
ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବାଗ ହାବିଲଦାର
ଡମ୍ବରୁଧର ଭୋଇ କମାଣ୍ଡୋ
ନବୀନ କୁମାର ସାହୁକମାଣ୍ଡୋ
ପ୍ରଦିପ ଶ୍ରେଷ୍ଟାକମାଣ୍ଡୋ
ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀକମାଣ୍ଡୋ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ(Medal for Distinguished Service):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ -

1. ପୋଲିସ ସେବା

  • ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
  • ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା

2. ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ

  • ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର, ଓଡ଼ିଶା

3. ସଂଶୋଧନ ସେବା

  • କାମକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ପତି, ଜେଲର, ଓଡିଶା

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ -

32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

1. ପୋଲିସ ସେବା

ନାମପଦବୀ
ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀସହକାରୀ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ,ଓଡିଶା
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତଡେପୁଟି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ଡୋରା ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ହେମାମାଳନୀ ନାୟକ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକକମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିର୍ଦ୍ଧାଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଅରୁଣ କୁମାର ସାମନ୍ତଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଚିନ୍ମୟୀ ରାଉତକନଷ୍ଟେବଲ, ଓଡ଼ିଶା

2. ଅଗ୍ନିଶମ:

  • ସୁଧାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା
  • ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା

3. ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ:

  • ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ, ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଓଡ଼ିଶା
  • ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ଗୃହରକ୍ଷୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର, ଓଡ଼ିଶା
  • ବିଶ୍ୱୋ ରଞ୍ଜନ କୁନାର, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଓଡ଼ିଶା

4. ସଂଶୋଧନ ସେବା:

  • ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା, ସହକାରୀ ଜେଲର, ଓଡିଶା
  • ସରୋଜ କୁମାର ପାଢୀ, ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡର, ଓଡିଶା

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା:

ଏନେଇ ସିଏମ ସିକୁରିଟି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । କାରଣ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା । ଏହା ଆମର ବିଶ୍ବାସ ଓ ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବ । ଏହା ଆମକୁ ସେବାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ମୁତିରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟା: ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ

ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Odia to Receive Prestigious President Award, ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ସାହାସିକତା ଓ ବଳିଦାନର ଅଦ୍ବିତୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ । ଦେଶ ପାଇଁ ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା ଓ ସାହାସିକତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 32 ଓଡିଆ । ପୋଲିସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ତଥା ସଂଶୋଧନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଉଠିଛି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିତ ସ୍ବାଧୀନତାର 79ତମ ବର୍ଷ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ଭବ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ(Fire), ଗୃହରକ୍ଷୀ(Home Guard), ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ (HG&CD) ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସେବାରେ ଥିବା ମୋଟ 1090 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ଏବଂ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal), ୯୯ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ (Medal for Distinguished Service) ଏବଂ ୭୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ

(Gallantry Medal)

୨୩୩ ଜଣ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ

(Medal for Distinguished Service)

୯୯ ଜଣ

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ

(Medal for Meritorious Service)

୭୫୮ ଜଣ
ସର୍ବମୋଟ1090 ଜଣ
32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal):

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମୁଦାୟ ୨୩୩ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦକ ପାଇବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 226 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 9 ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 6 ଜଣ
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ -1 ଜଣ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ(Medal for Distinguished Service):

ଦେଶ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୯୯ ଜଣ ସମ୍ମାନଜନକ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 4ଜଣ ଓଡିଆ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାରୁ ପୋଲିସ ସେବାରେ 2 ଜଣ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଜଣେସଂଶୋଧନ ସେବାରେ ଜଣେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 89 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 2ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 5 ଜଣ
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ - 3 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 1ଜଣ)
  • ସଂଶୋଧନ ସେବା- 2 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 1 ଜଣ)
32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service):

ଦେଶ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ବିତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 758ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶାରୁ ପୋଲିସ ସେବାରେ 11 ଜଣ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବିଭାଗରେ 3 ଜଣସଂଶୋଧନ ସେବାରେ 3 ଜଣ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

  • ପୋଲିସ ସେବା- 635 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 11 ଜଣ)
  • ଅଗ୍ନିଶମ - 51 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 2 ଜଣ)
  • ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ - 41 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 3 ଜଣ)
  • ସଂଶୋଧନ ସେବା- 31 ଜଣ (ଓଡିଶାରୁ 3 ଜଣ)

ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ (Gallantry Medal):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ -

1. ପୋଲିସ ସେବା

ନାମପଦବୀ
ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ କନଷ୍ଟେବଳ
ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ OAPF
ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକOAPF
ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବାଗ ହାବିଲଦାର
ଡମ୍ବରୁଧର ଭୋଇ କମାଣ୍ଡୋ
ନବୀନ କୁମାର ସାହୁକମାଣ୍ଡୋ
ପ୍ରଦିପ ଶ୍ରେଷ୍ଟାକମାଣ୍ଡୋ
ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀକମାଣ୍ଡୋ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ(Medal for Distinguished Service):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ -

1. ପୋଲିସ ସେବା

  • ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
  • ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା

2. ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ

  • ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର, ଓଡ଼ିଶା

3. ସଂଶୋଧନ ସେବା

  • କାମକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ପତି, ଜେଲର, ଓଡିଶା

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ(Medal for Meritorious Service):

ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ -

32 Odias to Receive Prestigious President Medal
32 Odias to Receive Prestigious President Medal (ETV Bharat)

1. ପୋଲିସ ସେବା

ନାମପଦବୀ
ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀସହକାରୀ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ,ଓଡିଶା
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତଡେପୁଟି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ଡୋରା ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ହେମାମାଳନୀ ନାୟକ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା
ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକକମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିର୍ଦ୍ଧାଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଅରୁଣ କୁମାର ସାମନ୍ତଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା
ଚିନ୍ମୟୀ ରାଉତକନଷ୍ଟେବଲ, ଓଡ଼ିଶା

2. ଅଗ୍ନିଶମ:

  • ସୁଧାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା
  • ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦ, ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା

3. ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ:

  • ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ, ଗୃହରକ୍ଷୀ, ଓଡ଼ିଶା
  • ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ଗୃହରକ୍ଷୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର, ଓଡ଼ିଶା
  • ବିଶ୍ୱୋ ରଞ୍ଜନ କୁନାର, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଓଡ଼ିଶା

4. ସଂଶୋଧନ ସେବା:

  • ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା, ସହକାରୀ ଜେଲର, ଓଡିଶା
  • ସରୋଜ କୁମାର ପାଢୀ, ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡର, ଓଡିଶା

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା:

ଏନେଇ ସିଏମ ସିକୁରିଟି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । କାରଣ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା । ଏହା ଆମର ବିଶ୍ବାସ ଓ ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବ । ଏହା ଆମକୁ ସେବାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ମୁତିରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟା: ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ

ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICEMEDAL FOR MERITORIOUS SERVICEODIAS TO RECEIVE PRESIDENTS AWARDPRESIDENTS AWARD INDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.