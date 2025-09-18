ପାଠ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ତାଗିଦ୍, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା 11 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ
ପାଠ ପଢିବାକୁ ନେଇ ମା'ଙ୍କ ତାଗିଦ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବାଳକ । ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମା'ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମା' ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ କରିବାରୁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ । ବାରମ୍ବାର ପାଠ ପଢିବାକୁ କହୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମା'ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବାଳକ । ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମା' କହୁଥିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ବାଳକ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଟାଉନ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ । ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ବାଳକର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବାଳକ ଜଣକ ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁରମ୍ ଗୁଲାବିଥୋଟା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଳକ:
ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ତାଗିଦ୍ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେ । ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲାଜି କୋମଳମତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୋବାଇଲ ଓ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡିଛି ନିରିହ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଏପରି ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ ପାଠପଢା ବୋଝ ତଳେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଜୟୱାଡ଼ା ଟାଉନଥାନା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ନାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ଥାନାଧିକାରୀ ଜଣକ ବାଳକର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ବାଳକର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାର କାରଣ ବୁଝିବା ପରେ ନିଜର ହସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ । ବାଳକର ମା'ଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଡ଼ାକି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ନେଇଥିଲେ ।
ମା'ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଥାନାଧିକାରୀ:
ଥାନାଧିକାରୀ ଏସିପି ଦୁର୍ଗାରାଓ କହିଥିଲେ, "ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଅଲଗା ରହି ନିଜର ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ କରନ୍ତି । ଏକାକୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରି ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି । ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ନିଜର ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାନ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଫୋନ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୁଅଟି ପାଠ ବଦଳରେ ଏହାକୁ ମଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ମା’ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ, ବାଳକଟି ରାଗି ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।"
ସମସ୍ୟାର ହେଲା ସାମାଧାନ:
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ଏସିପି ଜଣେ କାଉନସେଲରଙ୍କୁ ଡାକି ବାଳକକୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କିପରି ତାଙ୍କ ମା’ ବାଳକର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାଳକକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଥାନାଧିକାରୀ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ପରେ ବାଳକଟି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ପାଠପଢା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ବାଳକର ମା’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।