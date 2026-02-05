ETV Bharat / Videos

जिल्हा परिषद निवडणूक : शेवटच्या दिवशी रायगडात प्रचाराचा धुरळा; अलिबागमध्ये शिवसेना उमेदवारांची मोटारसायकल रॅली - RAIGAD ZP ELECTION

माध्यामांशी बोलताना रसिका केणी आणि राजा केणी

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 3:54 PM IST

रायगड : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा गुरुवारी शेवटचा दिवस असल्यानं रायगड जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. उमेदवारांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जोरदार शक्तिप्रदर्शन सुरू केलं असून सर्वत्र प्रचाराचा धुरळा उडताना दिसत आहे. अलिबाग तालुक्यातील कुसुंबळे मतदारसंघात शिवसेना उमेदवार रसिका केणी यांच्या प्रचारासाठी काढण्यात आलेल्या मोटारसायकल रॅलीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या रॅलीत शेकडो मोटारसायकलींचा सहभाग होता. भगवे झेंडे, घोषणाबाजी आणि ढोल-ताशांच्या गजरात संपूर्ण परिसर शिवसेनामय झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. रॅली मार्गावरील अनेक ठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त स्वागत करत उमेदवारांना पाठिंबा दर्शवला. या शक्तिप्रदर्शनातून शिवसेनेनं मतदारसंघातील आपली ताकद दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला असून कार्यकर्त्यांमध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. शेवटच्या दिवशी काढलेल्या या रॅलीमुळं निवडणुकीची रंगत आणखी वाढली असून मतदारांचा वाढता प्रतिसाद शिवसेनेसाठी सकारात्मक संकेत मानला जात आहे.

जिल्हा परिषद निवडणूक
रसिका केणी
ZP ELECTION
मोटारसायकल रॅली
RAIGAD ZP ELECTION

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

