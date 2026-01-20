ETV Bharat / Videos

जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचाराचा धडाका, मंत्री भरत गोगावले यांनी नॅपकिन फिरवत विरोधकांना दिला इशारा - ZP PANCHAYAT SAMITI ELECTIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना मंत्री भरत गोगावले (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड - जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात शिवसेनेकडून महाड आणि पोलादपूरमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. महाड शहरात हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते. मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

महाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून रॅलीला सुरुवात झाली. जोरदार घोषणाबाजी, पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात ही विराट रॅली शहरातून काढण्यात आली. या रॅलीत महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती.

यावेळी बोलताना मंत्री भरत गोगावले यांनी कार्यकर्त्यांच्या एकजुटीवर विश्वास व्यक्त करत, “आपण एकजुटीने काम केलं तर ही निवडणूकही निश्चित जिंकू,” असा दावा केला. याचवेळी त्यांनी आपल्या शैलीत नॅपकिन फिरवत विरोधकांना थेट इशाराही दिला.

रायगड - जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात शिवसेनेकडून महाड आणि पोलादपूरमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. महाड शहरात हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते. मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

महाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून रॅलीला सुरुवात झाली. जोरदार घोषणाबाजी, पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात ही विराट रॅली शहरातून काढण्यात आली. या रॅलीत महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती.

यावेळी बोलताना मंत्री भरत गोगावले यांनी कार्यकर्त्यांच्या एकजुटीवर विश्वास व्यक्त करत, “आपण एकजुटीने काम केलं तर ही निवडणूकही निश्चित जिंकू,” असा दावा केला. याचवेळी त्यांनी आपल्या शैलीत नॅपकिन फिरवत विरोधकांना थेट इशाराही दिला.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER BHARAT GOGAWALE
MAHAD POLADPUR SHIVSENA
मंत्री भरत गोगावले
रायगड शिवसेना प्रचार
ZP PANCHAYAT SAMITI ELECTIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

mangaon shivsena

माणगावमध्ये शिवसेनेचं शक्तिप्रदर्शन, राष्ट्रवादीला धक्का देत उमेदवारी अर्ज केले दाखल

January 19, 2026 at 7:40 PM IST
elected ncp corporators met ajit pawar

पुण्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली अजित पवारांची भेट, सांगितली पराभवाची कारणं

January 19, 2026 at 5:23 PM IST
Zilla Parishad elections 2026

'महापालिकाप्रमाणं' दोन्ही राष्ट्रवादी जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती करणार का? पाहा रोहित पवार काय म्हणाले?

January 18, 2026 at 10:19 PM IST
minister jaykumar rawal

धुळ्याच्या पालकमंत्र्यांचा 50 वा वाढदिवस, भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले 50

January 18, 2026 at 2:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.