जालन्यात ‘शून्य सावली दिवस’चा अद्भुत अनुभव; विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्राविषयी वाढली उत्सुकता - ZERO SHADOW DAY 2026

प्रतिक्रिया देताना खगोल अभ्यासक प्रा. सुरेश केसापुरे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 19, 2026 at 7:25 PM IST

जालना :  जालन्यात विज्ञानप्रेमी, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी सावलीच गायब झाल्याचा दुर्मीळ क्षण अनुभवला.  ‘शून्य सावली दिवस’ (Zero Shadow Day) या अनोख्या खगोलीय घटनेचा अनुभव जालना शहरात घेण्यात आला. हा दिवस केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नसून, निसर्गातील अचूकता आणि विश्वाच्या अद्भुत रचनेची प्रचिती देणारा ठरला. या घटनेमुळं विद्यार्थ्यांसह नागरिकांमध्ये खगोलशास्त्राबद्दल नव्यानं उत्सुकता निर्माण झाली आहे. खगोल अभ्यासक प्रा. सुरेश केसापुरे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितलं की, भर दुपारी सूर्य जेव्हा अगदी डोक्यावर म्हणजेच 90 अंशांवर येतो, तेव्हा उभ्या वस्तूंची सावली दिसेनाशी होते. या घटनेलाच ‘शून्य सावली दिवस’ असं म्हटलं जातं. ते पुढे म्हणाले की, पृथ्वी सूर्याभोवती भ्रमण करत असताना वर्षातील काही विशिष्ट दिवसांमध्ये सूर्य एखाद्या ठिकाणाच्या अक्षांशाशी सरळ रेषेत येतो. त्यावेळी सूर्यकिरणे थेट पृथ्वीवर पडतात. त्यामुळं सावली निर्माण होत नाही. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान असलेल्या प्रदेशांमध्ये ही घटना वर्षातून दोनदा अनुभवता येते. जालना हे या भौगोलिक पट्ट्यात येत असल्यानं येथेही हा अद्भुत अनुभव पाहायला मिळतो, असंही केसापुरे यांनी सांगितलं.

