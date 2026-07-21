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पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन - YOUTH CONGRESS AGGRESSIVE IN PUNE

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पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 7:50 PM IST

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पुणे - नीट पेपर फुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून काल दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जमध्ये अनेक तरुण जखमी झाले असून या लाठीचार्जवर विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपासह इतर पक्षांवर जोरदार टीका केली जात आहे. आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी हे देखील आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. याचाच भाग म्हणून आज युवक काँग्रेसच्या वतीनं शहरातील केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन करत घोषणाबाजी करण्यात आली आहे.

पुणे - नीट पेपर फुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून काल दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जमध्ये अनेक तरुण जखमी झाले असून या लाठीचार्जवर विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपासह इतर पक्षांवर जोरदार टीका केली जात आहे. आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी हे देखील आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. याचाच भाग म्हणून आज युवक काँग्रेसच्या वतीनं शहरातील केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन करत घोषणाबाजी करण्यात आली आहे.

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TAGGED:

पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक
मुरलीधर मोहोळ
कॉक्रोच जनता पार्टी
YOUTH CONGRESS AGGRESSIVE
YOUTH CONGRESS AGGRESSIVE IN PUNE

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ETV Bharat Marathi Team

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