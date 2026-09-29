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अकोला हादरले! अकोल्यात तरुणाची निर्घृण हत्या, रुग्णालयात संतप्त जमावावर पोलिसांचा लाठीमार? ५ ते ६ जखमी

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अकोल्यात तरुणाची निर्घृण हत्या (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 10:58 PM IST

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अकोला - शिवानी परिसरात चाकूने सपासप वार करून एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात सय्यद फैजान अली (25) यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, त्यांचा साथीदार उजैफ खान हा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे शहरात प्रचंड खळबळ उडाली असून तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेनंतर जखमींना तातडीनं अकोला जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच रुग्णालयाच्या परिसरात नागरिकांचा आणि नातेवाईकांचा मोठा जमाव जमला. याच दरम्यान पोलिसांनी हत्येतील मुख्य संशयित आरोपीला ताब्यात घेऊन रुग्णालयात आणलं असता, संतप्त जमावानं आरोपीवर थेट हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं पाहून घटनास्थळी तैनात असलेले पोलीस प्रशासन आणि एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा बल) च्या जवानांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप मृतकाच्या नातेवाईकांनी केला. या लाठीमारात 4 ते 5 जण जखमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात एकच धावपळ उडाली. त्यानंतर पोलिसांनी जखमींना लगेच उपचारासाठी दाखल केलं. एकीकडे तरुण मुलाच्या हत्येचे दुःखाश्रू असतानाच, दुसरीकडे पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे कुटुंबीयांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा संताप अधिकच अनावर झाला. कुटुंबीयांनी या लाठीमार कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अकोला - शिवानी परिसरात चाकूने सपासप वार करून एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात सय्यद फैजान अली (25) यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, त्यांचा साथीदार उजैफ खान हा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे शहरात प्रचंड खळबळ उडाली असून तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेनंतर जखमींना तातडीनं अकोला जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच रुग्णालयाच्या परिसरात नागरिकांचा आणि नातेवाईकांचा मोठा जमाव जमला. याच दरम्यान पोलिसांनी हत्येतील मुख्य संशयित आरोपीला ताब्यात घेऊन रुग्णालयात आणलं असता, संतप्त जमावानं आरोपीवर थेट हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं पाहून घटनास्थळी तैनात असलेले पोलीस प्रशासन आणि एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा बल) च्या जवानांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप मृतकाच्या नातेवाईकांनी केला. या लाठीमारात 4 ते 5 जण जखमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात एकच धावपळ उडाली. त्यानंतर पोलिसांनी जखमींना लगेच उपचारासाठी दाखल केलं. एकीकडे तरुण मुलाच्या हत्येचे दुःखाश्रू असतानाच, दुसरीकडे पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे कुटुंबीयांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा संताप अधिकच अनावर झाला. कुटुंबीयांनी या लाठीमार कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

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TAGGED:

YOUTH BRUTALLY MURDERED
अकोल्यात तरुणाची निर्घृण हत्या
सय्यद फैजान अली
लाठीचार्ज
YOUTH BRUTALLY MURDERED

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