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'दुष्काळामुळं लग्न जमेना; मुलींंकडूनही नकार मिळतोय'-तरुणानं थेट मुख्यमंत्र्यांकडं मांडली समस्या

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दुष्काळामुळं लग्न जमेना! (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 7:06 PM IST

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सोलापूर- पाणीटंचाईचा फटका केवळ शेतकरी, जनावरांना चारा यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. थेट तरुणांच्या विवाहाकरिता समस्या येत आहेत. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बार्शी तालुक्यातील धानोरे येथे विवाहइच्छुक तरुणानं भेट घेत आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. परिसरात पाऊस आणि पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यानं शेतकरी कुटुंबांतील मुलांची लग्ने जुळत नसल्याची खंत त्यानं मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त केली. यावेळी संबंधित तरुणानं दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अडचणीत सापडली असून, त्याचा परिणाम थेट विवाह जुळण्यावर होत असल्याचं सांगितलं. पाणीटंचाईमुळे गावांची प्रतिमा खराब होत असल्यानं मुलींंकडूनही नकार मिळत असल्याचं त्यानं नमूद केले. तरुणाच्या या निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बार्शी तालुक्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचं सांगण्यात आलं. आमदार राजाभाऊ राऊत यांच्या माध्यमातून तालुक्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती संबंधित तरुणानं दिली. धानोरे गावच्या सरपंच ज्योत्स्ना जमदाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे गेल्यावर प्रतिक्रिया दिली. संबंधित तरुणानं त्याची व्यथा बरोबर मांडलीय. कारण, आजकाल मुलीचे पालक त्यांच्या मुलीचं भविष्यात उदरनिर्वाह कसं होईल, याचा विचार करत आहेत .

सोलापूर- पाणीटंचाईचा फटका केवळ शेतकरी, जनावरांना चारा यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. थेट तरुणांच्या विवाहाकरिता समस्या येत आहेत. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बार्शी तालुक्यातील धानोरे येथे विवाहइच्छुक तरुणानं भेट घेत आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. परिसरात पाऊस आणि पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यानं शेतकरी कुटुंबांतील मुलांची लग्ने जुळत नसल्याची खंत त्यानं मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त केली. यावेळी संबंधित तरुणानं दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अडचणीत सापडली असून, त्याचा परिणाम थेट विवाह जुळण्यावर होत असल्याचं सांगितलं. पाणीटंचाईमुळे गावांची प्रतिमा खराब होत असल्यानं मुलींंकडूनही नकार मिळत असल्याचं त्यानं नमूद केले. तरुणाच्या या निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बार्शी तालुक्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचं सांगण्यात आलं. आमदार राजाभाऊ राऊत यांच्या माध्यमातून तालुक्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती संबंधित तरुणानं दिली. धानोरे गावच्या सरपंच ज्योत्स्ना जमदाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे गेल्यावर प्रतिक्रिया दिली. संबंधित तरुणानं त्याची व्यथा बरोबर मांडलीय. कारण, आजकाल मुलीचे पालक त्यांच्या मुलीचं भविष्यात उदरनिर्वाह कसं होईल, याचा विचार करत आहेत .

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TAGGED:

मुख्यमंत्री सोलापूर दौरा
YOUTH MARRIAGE ISSUE DUE TO WATER
YOUTH COMPLAINT TO CM FOR MARRIAGE
धानोरे सरपंच ज्योत्स्ना जमदाडे
CM FADNAVIS SOLAPUR VISIT

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