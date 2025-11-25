ETV Bharat / Videos

खासदार सुप्रिया सुळेंची प्रीतिसंगमावर यशवंतरावांना आदरांजली; वडिलांच्या अनुपस्थितीत लेकीने जपली परंपरा - YASHWANTRAO CHAVAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांच्या स्मृतिदिनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रीतिसंगमावरील समाधीस्थळी जाऊन आदरांजली वाहिली. वयोमानामुळं शरद पवार उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, वडिलांच्या अनुपस्थितीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी परंपरा जपली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे येणार नव्हते. अजित पवार यांना दौरा आला होता परंतु तोही निश्चित नव्हता. तर सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सारंग पाटील, कराडच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार राजेंद्रसिंह यादव, सातारच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णा पाटील उपस्थित होत्या. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या कृषी-औद्योगिक विकासाचा पाया घातला. त्याचबरोबर शेती आणि उद्योग एकमेकांना पूरक राहतील, असे धोरण राबवले.

सातारा : संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांच्या स्मृतिदिनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रीतिसंगमावरील समाधीस्थळी जाऊन आदरांजली वाहिली. वयोमानामुळं शरद पवार उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, वडिलांच्या अनुपस्थितीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी परंपरा जपली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे येणार नव्हते. अजित पवार यांना दौरा आला होता परंतु तोही निश्चित नव्हता. तर सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सारंग पाटील, कराडच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार राजेंद्रसिंह यादव, सातारच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णा पाटील उपस्थित होत्या. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या कृषी-औद्योगिक विकासाचा पाया घातला. त्याचबरोबर शेती आणि उद्योग एकमेकांना पूरक राहतील, असे धोरण राबवले.

For All Latest Updates

TAGGED:

खासदार सुप्रिया सुळे
दिवंगत यशवंतराव चव्हाण
YASHWANTRAO CHAVAN DEATH
YASHWANTRAO CHAVAN
YASHWANTRAO CHAVAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Actor Dharmendra Death

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना पुण्यात श्रद्धांजली; चाहत्याने दिला आठवणींना उजाळा

November 24, 2025 at 8:49 PM IST
Datta Jayanti 2025

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठणातून शेकडो भक्तांचा दत्तचरणी मंत्रघोष; भारतासह विविध देशात एकत्रित पठण

November 24, 2025 at 1:29 PM IST
MLA Vijaysinh Pandit

आमदार विजयसिंह पंडित आक्रमक, विरोधकांना दिला इशारा, पाहा व्हिडिओ

November 24, 2025 at 10:05 AM IST
Bajrang Sonawane

'मुंडे बहीण भाऊ दाखवतात वेगळं मात्र, ते दोघं कायम एकत्रच'; खासदार बजरंग सोनवणे

November 23, 2025 at 6:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.