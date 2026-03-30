अशोक खरातची प्रतिकात्मक तिरडी काढत आंदोलन, रुपाली चाकणकरांना अटक करण्याची मागणी - ASHOK KHARAT CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 30, 2026 at 3:13 PM IST
पुणे - नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली. अशोक खरात याचे अनेक व्हिडिओ तसंच विविध प्रकरणं बाहेर येत आहेत. राज्यातील अनेक नेत्यांचे अशोक खरातबरोबरचे फोटो समोर आले आहेत. असं असताना आज पुण्यात बेटिया फाउंडेशनच्या वतीनं अशोक खरात याची प्रतिकात्मक तिरडी काढत आंदोलन करण्यात आलं.
पुण्यातील टिळक रोड येथे भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. अशोक खरातची प्रतिकात्मक तिरडी बांधून आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी उपस्थित महिलांच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करत रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी बेटिया फाउंडेशनच्या अध्यक्षा संगीता तिवारी म्हणाल्या की, रुपाली चाकणकर या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या सहकारी होत्या. आमची मागणी आहे की, अशोक खरात याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून अटक करण्यात यावी. तसंच निलम गोऱ्हे देखील सात ते आठ वर्षापासून खरातकडं जात होत्या. पूजा करत होत्या. राज्यातील एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला तर यावर बोलणाऱया निलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, मेधा कुलकर्णी यांच्यातील कोणीही काहीही बोलत नाही.
पुणे - नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली. अशोक खरात याचे अनेक व्हिडिओ तसंच विविध प्रकरणं बाहेर येत आहेत. राज्यातील अनेक नेत्यांचे अशोक खरातबरोबरचे फोटो समोर आले आहेत. असं असताना आज पुण्यात बेटिया फाउंडेशनच्या वतीनं अशोक खरात याची प्रतिकात्मक तिरडी काढत आंदोलन करण्यात आलं.
पुण्यातील टिळक रोड येथे भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. अशोक खरातची प्रतिकात्मक तिरडी बांधून आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी उपस्थित महिलांच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करत रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी बेटिया फाउंडेशनच्या अध्यक्षा संगीता तिवारी म्हणाल्या की, रुपाली चाकणकर या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या सहकारी होत्या. आमची मागणी आहे की, अशोक खरात याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून अटक करण्यात यावी. तसंच निलम गोऱ्हे देखील सात ते आठ वर्षापासून खरातकडं जात होत्या. पूजा करत होत्या. राज्यातील एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला तर यावर बोलणाऱया निलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, मेधा कुलकर्णी यांच्यातील कोणीही काहीही बोलत नाही.