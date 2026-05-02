बुद्ध पौर्णिमेच्या रात्री जंगलात राबवली वन्य प्राण्यांची जनगणना मोहीम, वन कर्मचाऱ्यांकडं मात्र सुरक्षा उपकरणांचा अभाव - WILD ANIMAL CENSUS NANDED
Published : May 2, 2026 at 6:42 PM IST
नांदेड - बुद्ध पौर्णिमेच्या रात्री जंगल परिसरात एक अत्यंत महत्त्वाची मोहीम राबवली जाते आणि ती म्हणजे वन्य प्राण्यांची जनगणना. नांदेड जिल्ह्यातही वन विभागाकडून ही विशेष मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. जंगलातील पाणवठे, तलाव, नैसर्गिक तळे, विहिरी तसेच वन्य प्राण्यांच्या वावराच्या ठिकाणी सेन्सरयुक्त अत्याधुनिक कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. रात्रीच्या अंधारात पाणी पिण्यासाठी किंवा भक्ष्याच्या शोधात बाहेर पडणारे वन्य प्राणी या कॅमेऱ्यांमध्ये कैद होतात. प्राणी कॅमेऱ्यासमोर येताच सेन्सर सक्रिय होतो आणि त्या प्राण्याचे छायाचित्र आपोआप टिपले जाते. या छायाचित्रांच्या आधारे जंगलातील विविध वन्य प्राण्यांची संख्या, त्यांचा वावर आणि अधिवासाचा अभ्यास केला जातो.
वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या गणनेमुळे जंगलातील वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, सांबर, नीलगाय यांसारख्या प्राण्यांची नेमकी संख्या समजण्यास मदत होते. त्याचबरोबर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी पुढील धोरण आखण्यातही या माहितीचा मोठा उपयोग होतो.
या मोहिमेदरम्यान एक गंभीर बाब समोर आली आहे. जंगलातील अतिसंवेदनशील भागात, वन्य प्राण्यांच्या अधिवासात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या वनरक्षक आणि वन कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. रात्रीच्या वेळी दुर्गम भागात काम करताना त्यांना अनेक धोके पत्करावे लागतात. विषारी साप, हिंस्र वन्य प्राणी आणि घनदाट जंगलातील इतर संकटांचा सामना करत हे कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत.
संरक्षणासाठी आवश्यक साहित्य, आधुनिक उपकरणे, अगदी साधी काठीसुद्धा उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ल्याचा धोका कायम असतो. यासोबतच शेतकऱ्यांकडून शेतातील गवत जाळल्यामुळे जंगलात आग लागण्याच्या घटना, संरक्षण भिंत नसलेल्या विहिरींमध्ये वन्य प्राणी पडण्याचे प्रकार, तसेच जंगलातील अवैध लाकूडतोड यामुळे वन विभागासमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व बाबींवर शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
नांदेड - बुद्ध पौर्णिमेच्या रात्री जंगल परिसरात एक अत्यंत महत्त्वाची मोहीम राबवली जाते आणि ती म्हणजे वन्य प्राण्यांची जनगणना. नांदेड जिल्ह्यातही वन विभागाकडून ही विशेष मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. जंगलातील पाणवठे, तलाव, नैसर्गिक तळे, विहिरी तसेच वन्य प्राण्यांच्या वावराच्या ठिकाणी सेन्सरयुक्त अत्याधुनिक कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. रात्रीच्या अंधारात पाणी पिण्यासाठी किंवा भक्ष्याच्या शोधात बाहेर पडणारे वन्य प्राणी या कॅमेऱ्यांमध्ये कैद होतात. प्राणी कॅमेऱ्यासमोर येताच सेन्सर सक्रिय होतो आणि त्या प्राण्याचे छायाचित्र आपोआप टिपले जाते. या छायाचित्रांच्या आधारे जंगलातील विविध वन्य प्राण्यांची संख्या, त्यांचा वावर आणि अधिवासाचा अभ्यास केला जातो.
वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या गणनेमुळे जंगलातील वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, सांबर, नीलगाय यांसारख्या प्राण्यांची नेमकी संख्या समजण्यास मदत होते. त्याचबरोबर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी पुढील धोरण आखण्यातही या माहितीचा मोठा उपयोग होतो.
या मोहिमेदरम्यान एक गंभीर बाब समोर आली आहे. जंगलातील अतिसंवेदनशील भागात, वन्य प्राण्यांच्या अधिवासात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या वनरक्षक आणि वन कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. रात्रीच्या वेळी दुर्गम भागात काम करताना त्यांना अनेक धोके पत्करावे लागतात. विषारी साप, हिंस्र वन्य प्राणी आणि घनदाट जंगलातील इतर संकटांचा सामना करत हे कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत.
संरक्षणासाठी आवश्यक साहित्य, आधुनिक उपकरणे, अगदी साधी काठीसुद्धा उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ल्याचा धोका कायम असतो. यासोबतच शेतकऱ्यांकडून शेतातील गवत जाळल्यामुळे जंगलात आग लागण्याच्या घटना, संरक्षण भिंत नसलेल्या विहिरींमध्ये वन्य प्राणी पडण्याचे प्रकार, तसेच जंगलातील अवैध लाकूडतोड यामुळे वन विभागासमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व बाबींवर शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केली आहे.