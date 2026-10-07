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एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा संघर्ष काय, पहा काय म्हणाला विवेकानंद पाटील

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पहा काय म्हणाला विवेकानंद पाटील (ETV)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2026 at 5:29 PM IST

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पुणे - एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळत असून गेल्या काही दिवसांपासून पेपर फुटीच्या घटना घडत आहेत. तसंच परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असल्यानं मोठा संघर्ष विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात पडलेला दुष्काळ तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन यामुळे पुण्यासारख्या ठिकाणी शिक्षणासाठी आलेल्या या एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा संघर्ष हा वाढला असून आत्ता करायचं काय असा सवाल हे विद्यार्थी करत आहेत. असं असताना विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेला एमपीएससीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी विवेकानंद पाटील याने या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सांगितला आहे. पाहुया...

पुणे - एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळत असून गेल्या काही दिवसांपासून पेपर फुटीच्या घटना घडत आहेत. तसंच परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असल्यानं मोठा संघर्ष विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भात पडलेला दुष्काळ तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन यामुळे पुण्यासारख्या ठिकाणी शिक्षणासाठी आलेल्या या एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा संघर्ष हा वाढला असून आत्ता करायचं काय असा सवाल हे विद्यार्थी करत आहेत. असं असताना विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेला एमपीएससीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी विवेकानंद पाटील याने या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सांगितला आहे. पाहुया...

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TAGGED:

VIVEKANAND PATIL
विवेकानंद पाटील
एमपीएससी
विवेक भीमनवार
STRUGGLE OF MPSC STUDENTS

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