अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा चौथा आठवड्यात आज विधिमंडळात काय घडणार? - BUDGET SESSION
Published : March 18, 2026 at 1:10 PM IST
मुंबई- आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा चौथा आठवडा आहे. विधानसभेत आज विविध जिल्ह्यांच्या प्रश्नांवर जवळपास 14 लक्षवेधी सूचना पार पडणार आहेत. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राबाबत चर्चा सुरू होईल. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ती चर्चा पूर्ण होऊन पुढे मंत्री याबाबत उत्तर देण्याची शक्यता आहे. आजही दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत VSR कंपनीवर विविध आरोप लावण्यात आले आहेत. गेल्या आठवडाभर ही चर्चा का होत नाही याबाबत आमदार अमोल मिटकरी यांनी आजही आरोप केले. ही चर्चा अद्याप का केली जात नाही हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. विधान परिषदेतही 14 लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येणार आहेत. विविध विषयांवर मंत्री काय उत्तर देतात हे बघणं महत्त्वाचं असेल.
मुंबई- आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा चौथा आठवडा आहे. विधानसभेत आज विविध जिल्ह्यांच्या प्रश्नांवर जवळपास 14 लक्षवेधी सूचना पार पडणार आहेत. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राबाबत चर्चा सुरू होईल. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ती चर्चा पूर्ण होऊन पुढे मंत्री याबाबत उत्तर देण्याची शक्यता आहे. आजही दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत VSR कंपनीवर विविध आरोप लावण्यात आले आहेत. गेल्या आठवडाभर ही चर्चा का होत नाही याबाबत आमदार अमोल मिटकरी यांनी आजही आरोप केले. ही चर्चा अद्याप का केली जात नाही हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. विधान परिषदेतही 14 लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येणार आहेत. विविध विषयांवर मंत्री काय उत्तर देतात हे बघणं महत्त्वाचं असेल.