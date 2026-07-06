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पुण्यात पाणीच पाणी, पुणे-पिंपरी-चिचंवडमधील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं पाणी - WATER EVERYWHERE IN PUNE

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पुणे-पिंपरी-चिचंवडमधील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं पाणी (ETV Bharat/local residents)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 4:10 PM IST

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पुणे - पुणे मुंबईसह राज्यातील विविध भागात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळली आहे तर अनेक सखल भागात पाणी साठल्याने नागरिकांचं जीवनमान विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यात मावळ,आळंदी, तसंच खेड या ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडली आहे तर हवामान विभागानं पुढील 48 तास राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र असं असताना गेल्या 48 तासापासून पुण्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसानं अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत तर जवळपास 60 झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. या मुसळधार पावसानं पुण्यातील अनेक सोसायट्यांमध्ये  शिरलं आहे तर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होताना पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील पोलीस मुख्यालय येथे देखील पाणी साचलं असून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चिंचवडमधील काही सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी त्यांच्या परिसरातील काही व्हिडिओ ईटीव्ही भारतकडे पाठवले आहेत. पाहूया जलमय पुणे....

पुणे - पुणे मुंबईसह राज्यातील विविध भागात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळली आहे तर अनेक सखल भागात पाणी साठल्याने नागरिकांचं जीवनमान विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यात मावळ,आळंदी, तसंच खेड या ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडली आहे तर हवामान विभागानं पुढील 48 तास राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र असं असताना गेल्या 48 तासापासून पुण्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसानं अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत तर जवळपास 60 झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. या मुसळधार पावसानं पुण्यातील अनेक सोसायट्यांमध्ये  शिरलं आहे तर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होताना पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील पोलीस मुख्यालय येथे देखील पाणी साचलं असून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चिंचवडमधील काही सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी त्यांच्या परिसरातील काही व्हिडिओ ईटीव्ही भारतकडे पाठवले आहेत. पाहूया जलमय पुणे....

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TAGGED:

WATER EVERYWHERE IN PUNE
पुण्यात पाणीच पाणी
मुसळधार
सखल भागात पाणी
WATER EVERYWHERE IN PUNE

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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