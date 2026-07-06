पुण्यात पाणीच पाणी, पुणे-पिंपरी-चिचंवडमधील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं पाणी - WATER EVERYWHERE IN PUNE
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Published : July 6, 2026 at 4:10 PM IST
पुणे - पुणे मुंबईसह राज्यातील विविध भागात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळली आहे तर अनेक सखल भागात पाणी साठल्याने नागरिकांचं जीवनमान विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यात मावळ,आळंदी, तसंच खेड या ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडली आहे तर हवामान विभागानं पुढील 48 तास राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र असं असताना गेल्या 48 तासापासून पुण्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसानं अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत तर जवळपास 60 झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. या मुसळधार पावसानं पुण्यातील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं आहे तर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होताना पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील पोलीस मुख्यालय येथे देखील पाणी साचलं असून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चिंचवडमधील काही सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी त्यांच्या परिसरातील काही व्हिडिओ ईटीव्ही भारतकडे पाठवले आहेत. पाहूया जलमय पुणे....
पुणे - पुणे मुंबईसह राज्यातील विविध भागात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळली आहे तर अनेक सखल भागात पाणी साठल्याने नागरिकांचं जीवनमान विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यात मावळ,आळंदी, तसंच खेड या ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडली आहे तर हवामान विभागानं पुढील 48 तास राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र असं असताना गेल्या 48 तासापासून पुण्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसानं अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत तर जवळपास 60 झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. या मुसळधार पावसानं पुण्यातील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं आहे तर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होताना पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील पोलीस मुख्यालय येथे देखील पाणी साचलं असून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चिंचवडमधील काही सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी त्यांच्या परिसरातील काही व्हिडिओ ईटीव्ही भारतकडे पाठवले आहेत. पाहूया जलमय पुणे....