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पुण्यात पाण्यासाठी चिंता वाढली: सोमवारपासून पाणी कपात लागू; पाऊस पडण्यासाठी मंदिरात थेट 'पर्जन्ययाग यज्ञ'! - PUNE PARJANYAYAG YAJNA

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पाऊस पडण्यासाठी मंदिरात थेट 'पर्जन्ययाग यज्ञ'! (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 4:02 PM IST

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पुणे : राज्यात काही भागात मान्सून दाखल होऊनही अद्याप पावसाचं आगमन झालेलं नाही. जून महिन्याचे दोन आठवडे उलटूनही पुण्यासह अनेक भागात मान्सूनसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही काही दिवस पावसासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यातच पुणे शहरातील धरण क्षेत्रातातील पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहता शहरात सोमवारपासून पाणी कपात करण्यात येणार आहे. हीच बाब लक्षात घेत पावसाचं आगमन लवकर व्हावं यासाठी नगरसेवक सुरज लोखंडे यांच्या माध्यमातून रविवारी पुण्यात पर्जन्ययाग यज्ञ आयोजित केला होता. यावेळी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील विघ्नहर्ता गणेश मंदिरात पावसाच्या आगमनासाठी पर्जन्ययाग यज्ञ करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक सुरज लोखंडे आणि नागरिकांनी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना केली.  

पुणे : राज्यात काही भागात मान्सून दाखल होऊनही अद्याप पावसाचं आगमन झालेलं नाही. जून महिन्याचे दोन आठवडे उलटूनही पुण्यासह अनेक भागात मान्सूनसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही काही दिवस पावसासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यातच पुणे शहरातील धरण क्षेत्रातातील पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहता शहरात सोमवारपासून पाणी कपात करण्यात येणार आहे. हीच बाब लक्षात घेत पावसाचं आगमन लवकर व्हावं यासाठी नगरसेवक सुरज लोखंडे यांच्या माध्यमातून रविवारी पुण्यात पर्जन्ययाग यज्ञ आयोजित केला होता. यावेळी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील विघ्नहर्ता गणेश मंदिरात पावसाच्या आगमनासाठी पर्जन्ययाग यज्ञ करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक सुरज लोखंडे आणि नागरिकांनी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना केली.  

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TAGGED:

पर्जन्ययाग यज्ञ
PUNE MONSOON DELAY
PUNE PARJANYAYAG YAJNA 2026
CORPORATOR SURAJ LOKHANDE
PUNE PARJANYAYAG YAJNA

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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