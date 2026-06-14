पुण्यात पाण्यासाठी चिंता वाढली: सोमवारपासून पाणी कपात लागू; पाऊस पडण्यासाठी मंदिरात थेट 'पर्जन्ययाग यज्ञ'! - PUNE PARJANYAYAG YAJNA
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Published : June 14, 2026 at 4:02 PM IST
पुणे : राज्यात काही भागात मान्सून दाखल होऊनही अद्याप पावसाचं आगमन झालेलं नाही. जून महिन्याचे दोन आठवडे उलटूनही पुण्यासह अनेक भागात मान्सूनसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही काही दिवस पावसासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यातच पुणे शहरातील धरण क्षेत्रातातील पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहता शहरात सोमवारपासून पाणी कपात करण्यात येणार आहे. हीच बाब लक्षात घेत पावसाचं आगमन लवकर व्हावं यासाठी नगरसेवक सुरज लोखंडे यांच्या माध्यमातून रविवारी पुण्यात पर्जन्ययाग यज्ञ आयोजित केला होता. यावेळी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील विघ्नहर्ता गणेश मंदिरात पावसाच्या आगमनासाठी पर्जन्ययाग यज्ञ करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक सुरज लोखंडे आणि नागरिकांनी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना केली.
पुणे : राज्यात काही भागात मान्सून दाखल होऊनही अद्याप पावसाचं आगमन झालेलं नाही. जून महिन्याचे दोन आठवडे उलटूनही पुण्यासह अनेक भागात मान्सूनसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही काही दिवस पावसासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यातच पुणे शहरातील धरण क्षेत्रातातील पाणीसाठ्याची परिस्थिती पाहता शहरात सोमवारपासून पाणी कपात करण्यात येणार आहे. हीच बाब लक्षात घेत पावसाचं आगमन लवकर व्हावं यासाठी नगरसेवक सुरज लोखंडे यांच्या माध्यमातून रविवारी पुण्यात पर्जन्ययाग यज्ञ आयोजित केला होता. यावेळी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील विघ्नहर्ता गणेश मंदिरात पावसाच्या आगमनासाठी पर्जन्ययाग यज्ञ करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक सुरज लोखंडे आणि नागरिकांनी पाऊस लवकर होण्यासाठी प्रार्थना केली.