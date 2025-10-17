ETV Bharat / Videos

वाडेश्वर कट्टा : राजकीय दिवाळी फराळ आणि सर्वपक्षीय शहराध्यक्षांशी चर्चा, शाब्दिक फुलबाजे आणि बाँबची बरसात - WADESHWAR KATTA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : आज वसूबारस, आजपासून सर्वत्र दिवाळी सणाला सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. असं असताना आज पुण्यातील वाडेश्वर कट्टा येथे सर्वपक्षीय फराळ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दिवाळी फराळ कार्यक्रमाला सर्वपक्षीय शहराध्यक्ष उपस्थित होते. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे हे सर्वपक्षीय नेते आज दिवाळी फराळ कार्यक्रमाला एकत्र आले असता, सर्वप्रथम या नेत्यांनी एकमेकांना लाडू भरवत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि हीच आमची संस्कृती असून आम्ही ही संस्कृती अशीच जपत राहणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी या नेत्यांनी दिवाळी फराळ खाता-खाता एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत एकत्र यायची ऑफर देखील दिली. यावेळी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद याने या शहराध्यक्ष यांच्याशी बातचीत केली.

पुणे : आज वसूबारस, आजपासून सर्वत्र दिवाळी सणाला सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. असं असताना आज पुण्यातील वाडेश्वर कट्टा येथे सर्वपक्षीय फराळ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दिवाळी फराळ कार्यक्रमाला सर्वपक्षीय शहराध्यक्ष उपस्थित होते. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे हे सर्वपक्षीय नेते आज दिवाळी फराळ कार्यक्रमाला एकत्र आले असता, सर्वप्रथम या नेत्यांनी एकमेकांना लाडू भरवत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि हीच आमची संस्कृती असून आम्ही ही संस्कृती अशीच जपत राहणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी या नेत्यांनी दिवाळी फराळ खाता-खाता एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत एकत्र यायची ऑफर देखील दिली. यावेळी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद याने या शहराध्यक्ष यांच्याशी बातचीत केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

WADESHWAR KATTA
वाडेश्वर कट्टा
सर्वपक्षीय फराळ
दिवाळीच्या शुभेच्छा
WADESHWAR KATTA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

SHIV SENA FARMER AID

शिवसेनेच्या वतीनं पुरग्रस्त, ऊसतोड मजूरांसह शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त 'किराणा किट' भेट!; प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे दिल्या शुभेच्छा

October 17, 2025 at 1:59 PM IST
OBC Maha Elgar Melava in Beed

बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा : आमचा विरोध मेळाव्याला नाही, तर भुजबळांच्या भूमिकेला - गंगाधर काळकुटे

October 17, 2025 at 1:02 PM IST
MP supriya sule

जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणं देशासाठी घातक - खासदार सुप्रिया सुळे

October 16, 2025 at 6:38 PM IST
GANPATI TEMPLE PALAJ NANDED

बळीराजाच्या पाठीशी 'पाळजचा गणपती'; मंदिर प्रशासनानं 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी दिला पाच लाखांचा निधी

October 14, 2025 at 5:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.