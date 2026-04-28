बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथे सरपंचपदाची पोटनिवडणूक सुरू - MASAJOG SARPANCH BY ELECTION

मस्साजोग येथे सरपंचपदाची पोटनिवडणूक सुरू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 3:58 PM IST

बीड : जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर रिक्त झालेल्या सरपंचपदासाठी आज मंगळवारी (28 एप्रिल) पोटनिवडणूक होत आहे. गावातील जिल्हा परिषद शाळेत तीन मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली असून सकाळी साडेसात वाजता मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख आणि स्वरूपानंद देशमुख या दोघांमध्ये सरपंचपदाची थेट लढत होत आहे.

मतदान शांततेत पार पडावं यासाठी पोलीस प्रशासन सतर्क असून मतदान केंद्राच्या आत व बाहेर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, धनंजय देशमुख यांना ही निवडणूक बिनविरोध होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच सरपंच पदाचे उमेदवार स्वरूपानंद देशमुख यांनी आज आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा दिवस नसून निकालानंतर आपली भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

ETV Bharat Marathi Team

संबंधित बातम्या

beed pandan road

पेरणीपूर्वी रस्ता द्या, अन्यथा सामूहिक आत्मदहन करू; अंबाजोगाईतील शेतकऱ्यांचा इशारा

April 27, 2026 at 4:21 PM IST
Lonere girl murder case

लोणेरे तरुणी हत्याकांड; आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी

April 26, 2026 at 8:18 PM IST
CM Devendra Fadnavis

नदीजोड प्रकल्प हातात घेऊन महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

April 25, 2026 at 5:15 PM IST
PADMA SHRI ACHARYA CHANDANA JI

पद्मश्री आचार्य चंदना जी यांना अश्रुपूर्ण निरोप; मावळातील अभय प्रभावना इथं शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

April 24, 2026 at 8:19 PM IST

