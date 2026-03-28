पेट्रोल टंचाईच्या अफवेतून अहमदपूरमध्ये राडा; बाटलीत पेट्रोल न दिल्याने कर्मचाऱ्याला रॉडने मारहाण - LATUR ASSAULT ON PETROL PUMP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 28, 2026 at 8:58 PM IST
लातूर : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल टंचाईची अफवा पसरत आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही दिसत आहे. जिल्ह्यातील अहमदपूर इथं पेट्रोल टंचाईच्या अफवेमुळं पेट्रोल पंपावर दोन गटांमध्ये तुफान मारामारी झाली. पंपावर काम करणारे रितेश गोरले रात्री सुमारे आठच्या सुमारास ड्युटीवर होते. त्यावेळी मधुकर धडे आणि त्यांच्या मुलांनी बाटलीत पेट्रोल देण्याची मागणी केली. मात्र, पंपावर बाटलीत पेट्रोल देण्यास मनाई असल्यानं रितेश यांनी नकार दिला. याच कारणावरून आरोपींनी रितेश यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली. आरोपींनी लोखंडी रॉडनं केंद्रे यांच्या डोक्यावर प्रहार करून त्यांना गंभीर जखमी केलं. यानंतर काही वेळातच आणखी 8 ते 10 जण पंपावर येऊन रितेश गोरले आणि केंद्रे यांना मारहाण केली. तसंच जीवे मारण्याची धमकी देत तिथून पसार झाले. या प्रकरणी 10 ते 12 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
