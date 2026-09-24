विद्यानंद बापट पदवीधर निवडणूक लढवणार का? पाहा संपूर्ण मुलाखत
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Published : September 24, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:04 PM IST
पुणे: राज्यात पदवीधर निवडणुका जाहीर झाल्या असून प्रत्येक पक्षाकडून पदवीधर निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. अशातच डीजे-डॉल्बीविरोधातील भूमिकेमुळे चर्चेत असलेले विद्यानंद बापट पुन्हा चर्चेत आले आहेत. कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली असून ‘विद्यानंद बापट यांनी पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी का?’ असा प्रश्न असीम सरोदेंने पुणेकरांना केला असल्यानं बापट निवडणूक लढवणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच आत्ता या सगळ्या चर्चेवर स्वतः विद्यानंद बापट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. सध्या तरी माझी कोणतीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून डीजे तसेच साउंडविषयी चर्चा सुरू असताना प्रशासनानं विसर्जन मिरवणुकीसाठी चार बेस चार टॉपची परवानगी दिलेली असताना बापट यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेला विरोध केला.
पुणे: राज्यात पदवीधर निवडणुका जाहीर झाल्या असून प्रत्येक पक्षाकडून पदवीधर निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. अशातच डीजे-डॉल्बीविरोधातील भूमिकेमुळे चर्चेत असलेले विद्यानंद बापट पुन्हा चर्चेत आले आहेत. कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली असून ‘विद्यानंद बापट यांनी पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी का?’ असा प्रश्न असीम सरोदेंने पुणेकरांना केला असल्यानं बापट निवडणूक लढवणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच आत्ता या सगळ्या चर्चेवर स्वतः विद्यानंद बापट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. सध्या तरी माझी कोणतीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून डीजे तसेच साउंडविषयी चर्चा सुरू असताना प्रशासनानं विसर्जन मिरवणुकीसाठी चार बेस चार टॉपची परवानगी दिलेली असताना बापट यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेला विरोध केला.