ETV Bharat / Videos

इंधन दरवाढ आणि उष्णतेचा फटका: एपीएमसी मार्केटमध्ये भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ, सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले - VEGETABLE PRICE HIKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एपीएमसी मार्केटमध्ये भाज्यांचे दर कडाडले (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : इंधन दरवाढ आणि प्रचंड उष्णतेचा परिणाम नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मार्केटमध्ये दिसून येत आहे. उष्णता आणि अवकाळी पावसामुळं शेतीमालाचं मोठं नुकसान झालं असून, त्यात इंधन दरवाढीची भर पडली आहे. त्यामुळं एपीएमसी मार्केटमध्ये भाज्या आणि फळांच्या दरात तब्बल 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर झाला आहे. एपीएमसी मार्केटमध्ये नगर, नाशिक, पुणे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला आणि फळांची आवक होते. काही भाज्या परराज्यातूनही आणल्या जातात. मात्र, उत्पादनात घट आणि इंधन दरवाढ यामुळं टोमॅटो, शेवगा, पालक, मेथी, वांगी, दोडका, शेपू, कांदापात, घेवडा, गवार, फ्लॉवर, फरसबी, भेंडी, भोपळा, चवळी, शेंगा, कारली, कच्ची केळी, फणस, रताळी आणि कोथिंबीरच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
 

नवी मुंबई : इंधन दरवाढ आणि प्रचंड उष्णतेचा परिणाम नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मार्केटमध्ये दिसून येत आहे. उष्णता आणि अवकाळी पावसामुळं शेतीमालाचं मोठं नुकसान झालं असून, त्यात इंधन दरवाढीची भर पडली आहे. त्यामुळं एपीएमसी मार्केटमध्ये भाज्या आणि फळांच्या दरात तब्बल 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर झाला आहे. एपीएमसी मार्केटमध्ये नगर, नाशिक, पुणे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला आणि फळांची आवक होते. काही भाज्या परराज्यातूनही आणल्या जातात. मात्र, उत्पादनात घट आणि इंधन दरवाढ यामुळं टोमॅटो, शेवगा, पालक, मेथी, वांगी, दोडका, शेपू, कांदापात, घेवडा, गवार, फ्लॉवर, फरसबी, भेंडी, भोपळा, चवळी, शेंगा, कारली, कच्ची केळी, फणस, रताळी आणि कोथिंबीरच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

एपीएमसी मार्केट
APMC MARKET
VEGETABLE PRICE
भाज्यांचे दर
VEGETABLE PRICE HIKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Maharashtra Kesari

हिंद केसरी स्पर्धेत महेंद्र गायकवाड विजयी; माझा जाणूनबुजून हात मोडला, पृथ्वीराज मोहोळ यांचा गंभीर आरोप

May 18, 2026 at 6:10 PM IST
अभिनेता सचिन साई चरणी नतमस्तक

साईबाबांच्या दर्शनानं नवी ऊर्जा मिळते; अभिनेता सचिन खेडेकर सहपरिवार साई चरणी नतमस्तक, पाहा व्हिडीओ

May 17, 2026 at 5:01 PM IST
Shani Jayanti 2026

शनि जयंती निमित्त 'शनिशिंगणापूर' येथे भाविकांची अलोट गर्दी; पाहा व्हिडीओ

May 16, 2026 at 6:36 PM IST
CNG Shortage in Ratnagiri

व्यवसाय करायचा की तासन्तास रांगेत उभं राहून सीएनजी भरायचा? ऐन पर्यटन हंगामात रत्नागिरीत इंधन तुटवडा

May 15, 2026 at 8:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.