व्ह्यूजपेपरच्या माध्यमातून प्रदीप म्हापसेकर यांचं अनोखं चित्र प्रदर्शन - VIEWSPAPER PRADEEP MHAAPSEKAR
Published : March 6, 2026 at 1:07 PM IST
मुंबई- वर्तमानपत्र हे केवळ बातम्या वाचण्याचं माध्यम आपल्याला वाटू शकतं, मात्र ते केवळ बातम्यांचं माध्यम नसून एक कला सादर करण्याचा कॅनव्हास ठरू शकतं, याची प्रचिती व्यंगचित्रकार, लेखक, कवी, प्रदीप म्हापसेकर यांच्या "व्ह्यूजपेपर" या अनोख्या प्रदर्शनातून येत आहे. दैनिक वर्तमानपत्रातील अक्षरांच्या रेषा, मथळा, ओळी आणि रिकाम्या जागा यांना कलारूप देण्याचे काम यावेळी या कलाकाराने केलंय. म्हापसेकर यांनी यावेळी वेगळ्या थाटणीची कला सगळ्यांसमोर आणली. कोणताही प्रेक्षक बघताक्षणी चित्राच्या मोहात पडेल, असं हे प्रदर्शन आहे.
अक्षरांमधील आशयाला नवे आयाम देण्याचा प्रयत्न : काळा, पांढरा, लाल, पिवळा अशा विविध रंगांचा वापर करून अक्षरांमधील आशयाला नवे आयाम देण्याचा प्रयत्न म्हापसेकर यांनी केलाय. अशावेळी हे सगळं नक्की कसं केलंय हा प्रश्न बघणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पडू शकतो. ओळीच्या आड दडलेली न सांगितलेली कथा, न वाचलेली जागा आणि त्यातून उलगडणारा जीवनानुभव हे या प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्यं ठरतं.
प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधीही प्रेक्षक म्हणून घेता येणार : दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 या वेळेत कलाकाराशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधीही प्रेक्षक म्हणून घेता येणार आहे. हे प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गॅलेरी समोर, आर्मी नेव्ही बिल्डिंगच्या तळमजल्यावर भरले आहे. 4 मार्च ते 9 मार्चदरम्यान हे प्रदर्शन सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध आहे. "व्हयूजपेपर "चा अनुभव घ्यावा, असं आवाहन आयोजकांनी केलंय.
प्रदर्शनाला मोठी पसंती मिळत आहे : वृत्तपत्राचा वापर कॅनव्हास म्हणून करावा, अशी माझी इच्छा होती आणि त्यानुसारच मी हा प्रयत्न केलाय. प्रदर्शनाला मोठी पसंती मिळत आहे. दिग्गज लोक प्रदर्शनाची प्रशंसा करीत असल्याचंही चित्रकार प्रदीप म्हापसेकर म्हणालेत. प्रदर्शन बुधवारी 4 मार्च ते सोमवार, 9 मार्च 2026 पर्यंत भरवण्यात आले असून, सकाळी 11.00 ते संध्याकाळी 7.00 कलाकाराशी भेटता येणार आहे. दररोज दुपारी 2.00 ते संध्याकाळी 6.00 वाजेपर्यंत प्रदर्शन सुरू राहील.
- स्थळ- आर्टिस्ट्स सेंटर, तळमजला, आर्मी नेव्ही बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 1 लॅडमार्क - जहांगीर आर्ट गॅलरीसमोर वेस्टसाइडच्या शेजारी संपर्क : प्रदीप म्हापसेकर (9820886677)
