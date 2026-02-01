ETV Bharat / Videos

Union Budget 2026 LIVE : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प 2026 सादर करतायेत

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 लाईव्ह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 11:06 AM IST

नवी दिल्ली - Union Budget 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज संसदेत सादर केला जात आहे. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर होत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यानंतर सकाळी दहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 

या अर्थसंकल्पातून देशभरातील सर्वसामान्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. शेतकऱयांसाठी यात भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.  

 

शेतीसाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.

 

FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
NIRMALA SITHARAMAN SPEECH LIVE
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 लाईव्ह
निर्मला सीतारमण भाषण लाईव्ह
UNION BUDGET 2026 LIVE

ETV Bharat Marathi Team

