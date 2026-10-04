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VIDEO : उद्धव आणि राज ठाकरेंचा 'गर्जना मोर्चा'; पाहा संपूर्ण भाषण

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उद्धव आणि राज ठाकरे भाषण (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2026 at 2:10 PM IST

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मुंबई : मराठमोळ्या राजकारणात 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड पाहायला मिळाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या ठाकरे बंधूंनी मुंबईत संयुक्त 'गर्जना मोर्चा' काढला. मतदार यादीतील त्रुटी आणि निवडणूक आयोगाच्या विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा मेट्रो सिनेमा येथून मुंबई महापालिका मुख्यालयाच्या दिशेने निघाला. मोर्चाच्या सांगतेनंतर महापालिका मुख्यालयासमोर सभा झाली. या मोर्चात महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न घेता सर्वपक्षीयांनी मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहन ठाकरे बंधूंनी केलं होतं.

मुंबई : मराठमोळ्या राजकारणात 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड पाहायला मिळाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या ठाकरे बंधूंनी मुंबईत संयुक्त 'गर्जना मोर्चा' काढला. मतदार यादीतील त्रुटी आणि निवडणूक आयोगाच्या विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा मेट्रो सिनेमा येथून मुंबई महापालिका मुख्यालयाच्या दिशेने निघाला. मोर्चाच्या सांगतेनंतर महापालिका मुख्यालयासमोर सभा झाली. या मोर्चात महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न घेता सर्वपक्षीयांनी मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहन ठाकरे बंधूंनी केलं होतं.

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TAGGED:

THACKERAY GARJANA MORCHA
उद्धव आणि राज ठाकरे
गर्जना मोर्चा
THACKERAY GARJANA MORCHA

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