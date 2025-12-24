ETV Bharat / Videos

राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये ठाकरे ब्रँडचा मराठी महापौर होणार, कार्यकर्त्यांना विश्वास - UDDHAV THACKERAY RAJ THACKERAY

प्रतिक्रिया देताना महेश धाराशिवकर, दिलीप धोत्रे आणि अस्मिता गायकवाड (ETV Bharat Reporter)

सोलापूर : मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना (उबाठा)-मनसे युतीची घोषणा केली. यानंतर सोलापुरात दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत जल्लोष केला. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या नेत्यांनी गणपती मंदिरात आरती केली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी मंत्री नितेश राणेंवर आणि भाजपावर टीका केली. ठाकरे ब्रँड एकत्र आल्यानं विरोधकांच्या मनात धडकी भरली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ठाकरे ब्रँडचा जास्त फटका त्या दोन गुजरात्यांना बसणार आहे. फक्त मुंबईच नाही तर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिकेत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचा महापौर होणार असा विश्वास कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. आगामी सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे एकत्र  मैदानात उतरणार आहे. महानगरपालिकेत रेल्वे इंजिन आणि मशाल सर्व राजकीय पक्षांना धक्का देणार, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा करताना दिली.

मराठी महापौर होणार
UDDHAV THACKERAY
राज ठाकरे
उद्धव ठाकरे
UDDHAV THACKERAY RAJ THACKERAY

