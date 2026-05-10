तामिळनाडूचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा शपथविधी सोहळा LIVE - VIJAY OATH TAKING CEREMONY - THALAPATHY VIJAY TAMIL NADU CM
Published : May 10, 2026 at 10:28 AM IST
चेन्नई : तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून थलपती विजय हे आज शपथ घेणार असून चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडतो आहे. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.
विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि 120 आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली. दोन जागा असलेल्या 'व्हीसीके' (VCK) आणि 'आययूएमएल' (IUML) या पक्षांनी आपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेस, सीपीआय (CPI), सीपीएम (CPM) आणि इतर पक्षांचा पाठिंबा यापूर्वीच मिळवण्यात आला होता.
दरम्यान, शपथविधी सोहळ्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपणही पाहिले जात आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान थलापती विजय यांनी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक शासन देण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता. आता त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठं आव्हान त्यांच्या खांद्यावर आलं आहे.
शपथविधीनंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून जनहिताच्या काही महत्त्वाच्या योजना आणि निवडणुकीतील आश्वासनांशी संबंधित फाइल्सवर तातडीनं स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समारंभस्थळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.
तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत थलापती विजय यांच्या पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवत दमदार कामगिरी केली आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 118 चा आकडा पार करण्यासाठी त्यांना काँग्रेस, व्हीसीके आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. एकूण 120 आमदारांच्या समर्थनासह विजय आता सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. ही विजयाची कामगिरी विशेष मानली जात आहे, कारण यामुळे द्रविड पक्षांच्या दशकांपासूनच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळालं आहे.
