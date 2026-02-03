ETV Bharat / Videos

पिंपरी-चिंचवडकरांनी साश्रू नयनांनी दिली अजित पवारांच्या अस्थिकलशाला श्रद्धांजली; पाहा व्हिडिओ - AJIT PAWAR ASHES KALASH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना योगेश बहल (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 8:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी चिंचवड : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं पिंपरी-चिंचवड शहरात भावनिक वातावरणात आगमन झालं. पिंपरी येथील मुंबई–पुणे महामार्गालगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक प्रांगणात अस्थी कलश नागरिकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं दर्शन नागरिकांना व्हावं, या उद्देशानं हा कलश पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्यात आला होता. यावेळी शहरातील विविध भागातून नागरिकांनी शांततेत येत अस्थी कलशाचं दर्शन घेतलं. यावेळी कलशासमोर उभे राहिलेले अनेक नागरिक भावूक झाले होते. डोळ्यांत अश्रू, हात जोडलेले आणि मनात आपल्या लाडक्या नेत्याच्या आठवणी असं दृश्य सर्वत्र पाहायला मिळालं. ज्यांना बारामती येथे प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित राहता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी हा क्षण जणू अखेरचा निरोप देण्याचा ठरला. अस्थी कलश दर्शनादरम्यान कोणत्याही घोषणा, गोंगाट किंवा औपचारिक कार्यक्रम नव्हते. संपूर्ण वातावरण शांत, शिस्तबद्ध आणि श्रद्धेनं भरलेलं होतं. अनेक महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसंच कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. “ते फक्त नेते नव्हते, तर कुटुंबातील एक आधार होते,” अशी भावना अनेकांच्या शब्दातून आणि अश्रूमधून व्यक्त होत होती. 

पिंपरी चिंचवड : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं पिंपरी-चिंचवड शहरात भावनिक वातावरणात आगमन झालं. पिंपरी येथील मुंबई–पुणे महामार्गालगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक प्रांगणात अस्थी कलश नागरिकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं दर्शन नागरिकांना व्हावं, या उद्देशानं हा कलश पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्यात आला होता. यावेळी शहरातील विविध भागातून नागरिकांनी शांततेत येत अस्थी कलशाचं दर्शन घेतलं. यावेळी कलशासमोर उभे राहिलेले अनेक नागरिक भावूक झाले होते. डोळ्यांत अश्रू, हात जोडलेले आणि मनात आपल्या लाडक्या नेत्याच्या आठवणी असं दृश्य सर्वत्र पाहायला मिळालं. ज्यांना बारामती येथे प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित राहता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी हा क्षण जणू अखेरचा निरोप देण्याचा ठरला. अस्थी कलश दर्शनादरम्यान कोणत्याही घोषणा, गोंगाट किंवा औपचारिक कार्यक्रम नव्हते. संपूर्ण वातावरण शांत, शिस्तबद्ध आणि श्रद्धेनं भरलेलं होतं. अनेक महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसंच कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. “ते फक्त नेते नव्हते, तर कुटुंबातील एक आधार होते,” अशी भावना अनेकांच्या शब्दातून आणि अश्रूमधून व्यक्त होत होती. 

For All Latest Updates

TAGGED:

अजित पवार अस्थिकलश
AJIT PAWAR ASTHI KALASH
TRIBUTE TO AJIT PAWAR ASTHI KALASH
अजित पवार
AJIT PAWAR ASHES KALASH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Sonali Andekar and Lakshmi Andekar to be called from jail for mayor and deputy mayor election

पुणे महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर जेलमधून पुन्हा बाहेर येणार; नगरसचिव पाठवणार पत्र

February 3, 2026 at 5:08 PM IST
The truth about Ajit Pawar's accident will only come to light after an inquiry - Chandrashekhar Bawankule

अपघाताचं सत्य काय आहे, हे चौकशीनंतरच समोर येईल, तोपर्यंत कुणीही अफवा पसरवू नयेत - चंद्रशेखर बावनकुळे

February 2, 2026 at 4:38 PM IST
Nirmala Sitharaman

'अर्थव्यवस्था स्थिर करणारा बजेट, केलेल्या सर्व घोषणा अंमलात आल्यास फायदा होईल' - चार्टर्ड अकाउंटंट तेजिंदरसिंग रवाल

February 1, 2026 at 5:17 PM IST
सुनेत्रा पवार इन्सेटमध्ये रेखा कोंढे

'वहिनी आपल्याला राज्यातील जनतेनं उपमुख्यमंत्री म्हणून नाकारलं', शिवसेना नेत्या रेखा कोंढे यांची आक्रमक टीका

January 31, 2026 at 2:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.