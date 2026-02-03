पिंपरी-चिंचवडकरांनी साश्रू नयनांनी दिली अजित पवारांच्या अस्थिकलशाला श्रद्धांजली; पाहा व्हिडिओ - AJIT PAWAR ASHES KALASH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 3, 2026 at 8:20 PM IST
पिंपरी चिंचवड : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं पिंपरी-चिंचवड शहरात भावनिक वातावरणात आगमन झालं. पिंपरी येथील मुंबई–पुणे महामार्गालगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक प्रांगणात अस्थी कलश नागरिकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं दर्शन नागरिकांना व्हावं, या उद्देशानं हा कलश पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्यात आला होता. यावेळी शहरातील विविध भागातून नागरिकांनी शांततेत येत अस्थी कलशाचं दर्शन घेतलं. यावेळी कलशासमोर उभे राहिलेले अनेक नागरिक भावूक झाले होते. डोळ्यांत अश्रू, हात जोडलेले आणि मनात आपल्या लाडक्या नेत्याच्या आठवणी असं दृश्य सर्वत्र पाहायला मिळालं. ज्यांना बारामती येथे प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित राहता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी हा क्षण जणू अखेरचा निरोप देण्याचा ठरला. अस्थी कलश दर्शनादरम्यान कोणत्याही घोषणा, गोंगाट किंवा औपचारिक कार्यक्रम नव्हते. संपूर्ण वातावरण शांत, शिस्तबद्ध आणि श्रद्धेनं भरलेलं होतं. अनेक महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसंच कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. “ते फक्त नेते नव्हते, तर कुटुंबातील एक आधार होते,” अशी भावना अनेकांच्या शब्दातून आणि अश्रूमधून व्यक्त होत होती.
पिंपरी चिंचवड : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं पिंपरी-चिंचवड शहरात भावनिक वातावरणात आगमन झालं. पिंपरी येथील मुंबई–पुणे महामार्गालगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक प्रांगणात अस्थी कलश नागरिकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थी कलशाचं दर्शन नागरिकांना व्हावं, या उद्देशानं हा कलश पिंपरी-चिंचवड शहरात आणण्यात आला होता. यावेळी शहरातील विविध भागातून नागरिकांनी शांततेत येत अस्थी कलशाचं दर्शन घेतलं. यावेळी कलशासमोर उभे राहिलेले अनेक नागरिक भावूक झाले होते. डोळ्यांत अश्रू, हात जोडलेले आणि मनात आपल्या लाडक्या नेत्याच्या आठवणी असं दृश्य सर्वत्र पाहायला मिळालं. ज्यांना बारामती येथे प्रत्यक्ष अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित राहता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी हा क्षण जणू अखेरचा निरोप देण्याचा ठरला. अस्थी कलश दर्शनादरम्यान कोणत्याही घोषणा, गोंगाट किंवा औपचारिक कार्यक्रम नव्हते. संपूर्ण वातावरण शांत, शिस्तबद्ध आणि श्रद्धेनं भरलेलं होतं. अनेक महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसंच कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. “ते फक्त नेते नव्हते, तर कुटुंबातील एक आधार होते,” अशी भावना अनेकांच्या शब्दातून आणि अश्रूमधून व्यक्त होत होती.