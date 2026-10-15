सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि ESISचा स्तुत्य उपक्रम; वृक्षारोपणातून पर्यावरण संवर्धनाचा दिला संदेश
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Published : October 15, 2026 at 7:22 PM IST
सोलापूर (चिंचोळी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा पखवाडा’ आणि ‘सेवा संकल्प’ अभियानांतर्गत सोलापुरात वृक्षारोपण करण्यात आलं. सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि महाराष्ट्र कामगार विमा सोसायटी सेवा दवाखाना, चिंचोळी एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 13 ऑक्टोबर रोजी हा उपक्रम पार पडला. असोसिएशनचे खजिनदार सप्रेम कोठारी आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुजित राठोड यांच्या हस्ते वड, पिंपळ, कडुलिंब आणि गुलमोहराच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. उद्योगांच्या विकासासोबत पर्यावरणाचा समतोल राखणं आवश्यक असल्याचं कोठारी यांनी सांगितलं. वृक्षांमुळं मानवी आरोग्य सुधारण्यास मदत होत असल्याचं डॉ. राठोड यांनी नमूद केलं. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा संदेश देत लागवड केलेल्या रोपांच्या संवर्धनाची जबाबदारी असोसिएशनने स्वीकारली. याप्रसंगी ESISचे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जितेंद्र कांबळे, गायत्री सूत्रवे, प्रियांका गायकवाड, परमेश्वर जाधव, दिव्या चौरे, ज्ञानेश्वर साठे, सुरेश हितनल्ली आणि शुद्धोधन गायकवाड यांच्यासह सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे खजिनदार सप्रेम कोठारी, ESIS दवाखान्याचे कर्मचारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सोलापूर (चिंचोळी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा पखवाडा’ आणि ‘सेवा संकल्प’ अभियानांतर्गत सोलापुरात वृक्षारोपण करण्यात आलं. सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि महाराष्ट्र कामगार विमा सोसायटी सेवा दवाखाना, चिंचोळी एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 13 ऑक्टोबर रोजी हा उपक्रम पार पडला. असोसिएशनचे खजिनदार सप्रेम कोठारी आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुजित राठोड यांच्या हस्ते वड, पिंपळ, कडुलिंब आणि गुलमोहराच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. उद्योगांच्या विकासासोबत पर्यावरणाचा समतोल राखणं आवश्यक असल्याचं कोठारी यांनी सांगितलं. वृक्षांमुळं मानवी आरोग्य सुधारण्यास मदत होत असल्याचं डॉ. राठोड यांनी नमूद केलं. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा संदेश देत लागवड केलेल्या रोपांच्या संवर्धनाची जबाबदारी असोसिएशनने स्वीकारली. याप्रसंगी ESISचे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जितेंद्र कांबळे, गायत्री सूत्रवे, प्रियांका गायकवाड, परमेश्वर जाधव, दिव्या चौरे, ज्ञानेश्वर साठे, सुरेश हितनल्ली आणि शुद्धोधन गायकवाड यांच्यासह सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे खजिनदार सप्रेम कोठारी, ESIS दवाखान्याचे कर्मचारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.