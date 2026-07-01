पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळलं; मुलगी थोडक्यात बचावली, घटनेचा सीसीटीव्ही समोर - महाराष्ट्रात मान्सून
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Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST
पुणे : महाराष्ट्रात मान्सून चांगलाच सक्रिय झाला आहे. गेल्या काही तासांत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुणे मुंबईसह उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकणात पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडाला. जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील आठवडाभर चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पुण्यात आज दुपारच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला. पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळल्याची घटना घडली असून या घटनेत रस्त्यावर थांबलेली मुलगी थोडक्यात बचावली आहे. मुलगी रस्ता क्रॉस करत असतानाच रस्त्यावर झाड कोसळलं आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.
पुणे : महाराष्ट्रात मान्सून चांगलाच सक्रिय झाला आहे. गेल्या काही तासांत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुणे मुंबईसह उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकणात पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडाला. जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील आठवडाभर चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पुण्यात आज दुपारच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला. पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळल्याची घटना घडली असून या घटनेत रस्त्यावर थांबलेली मुलगी थोडक्यात बचावली आहे. मुलगी रस्ता क्रॉस करत असतानाच रस्त्यावर झाड कोसळलं आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.