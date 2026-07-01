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पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळलं; मुलगी थोडक्यात बचावली, घटनेचा सीसीटीव्ही समोर - महाराष्ट्रात मान्सून

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शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळल्याची घटना (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST

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पुणे : महाराष्ट्रात मान्सून चांगलाच सक्रिय झाला आहे. गेल्या काही तासांत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुणे मुंबईसह उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकणात पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडाला. जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील आठवडाभर चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पुण्यात आज दुपारच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला. पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळल्याची घटना घडली असून या घटनेत रस्त्यावर थांबलेली मुलगी थोडक्यात बचावली आहे. मुलगी रस्ता क्रॉस करत असतानाच रस्त्यावर झाड कोसळलं आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.

पुणे : महाराष्ट्रात मान्सून चांगलाच सक्रिय झाला आहे. गेल्या काही तासांत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुणे मुंबईसह उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकणात पावसाने अक्षरशः हाहाकार उडाला. जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील आठवडाभर चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पुण्यात आज दुपारच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला. पुण्यातील शिलाई वर्ल्ड चौकात झाड कोसळल्याची घटना घडली असून या घटनेत रस्त्यावर थांबलेली मुलगी थोडक्यात बचावली आहे. मुलगी रस्ता क्रॉस करत असतानाच रस्त्यावर झाड कोसळलं आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.

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TAGGED:

झाड कोसळल्याची घटना
TREE COLLAPSE ON ROAD
SHILLAI WORLD CHOWK IN PUNE
महाराष्ट्रात मान्सून
TREE COLLAPSE ON ROAD

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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